Economía y Política

La política exterior de Costa Rica durante la administración de Rodrigo Chaves: lo que quedó y lo que cambió

Analizamos el giro en la política exterior de Costa Rica entre 2022 y 2026: la ruptura de la neutralidad, el alineamiento con Estados Unidos y las tensiones con China y la ONU.

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Por Pablo Fonseca

Por décadas, Costa Rica fue sinónimo de un tipo particular de diplomacia: relativamente silenciosa, multilateral, moderada y orgullosamente neutral. Fue ese perfil el que permitió a un país pequeño, desarmado y sin ejército proyectarse como actor creíble en la escena internacional, mediar en conflictos regionales y sentar jurisprudencia en organismos de derechos humanos. Cuatro años de gobierno de Rodrigo Chaves Robles dejaron ese modelo con fisuras.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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