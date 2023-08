¿La tercera es la vencida? Estos son los detalles del ferry de carga entre Costa Rica y El Salvador

A partir de la próxima semana y después de varios intentos fallidos, por fin empezará a funcionar el ferry de carga entre Costa Rica y El Salvador, como una vía para agilizar el intercambio comercial entre ambos países y el resto del Istmo.

Anteriormente, en 2016 y en 2021, en ambos gobiernos del PAC, los intentos de poner en marcha la iniciativa fracasaron.

La idea de echar andar el ferry surge a raíz de los problemas políticos en Nicaragua y que han derivado en incertidumbre en las fronteras y temores entorno a la dinámica comercial.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), aseguró que el tiempo de traslado de las mercancías vía marítima será de 16 horas, mientras que actualmente el recorrido por tierra tarda de dos a cinco días y requiere de varios procesos aduaneros.

Costa Rica destinó $2 millones para las operaciones del ferry, según el MOPT.

El servicio, operado por la compañía privada Blue Way Corporation, tendrá los siguientes horarios, en la ruta del puerto salvadoreño La Unión hasta Caldera y viceversa.

Salidas de El Salvador:

Lunes: 11 a.m.

Jueves: 1 p.m.

Salidas de Costa Rica:

Martes: 6 p.m.

Viernes 8 a.m.

El buque tiene una capacidad de 1.950 metros lineales para transportar aproximadamente 100 furgones. En cuanto a sus tarifas, van desde $1,145 (categoría baja) para los camiones de menor peso y de $1,360 para las unidades más grandes (categoría alta) por vía.

Ver para creer…

Los empresarios del sector exportador ven con buenos ojos esta alternativa, pero esperarán a que esté operando para poder determinar si realmente existen beneficios tangibles en tarifas, costos operativos, logísticos, entre otros.

El descongestionamiento del puesto fronterizo de Peñas Blancas, así como el impacto sobre las carreteras y la flota empleada para transportar los productos, son parte de los beneficios que promete el Gobierno al abrir el nuevo canal de comercio por ferry.

El volumen que actualmente circula por vía terrestre es muy superior a la capacidad por cada viaje del ferry. Por la frontera diariamente circulan alrededor de 2.000 furgones y camiones, mientras que la embarcación puede llevar 100 furgones por viaje. Al inicio se proyecta hacer dos viajes por semana.

A nivel de costo, el ferry es ligeramente más caro que la vía terrestre.

“Hay que enfocarse ahora en los beneficios, entre ellos: ahorro de tiempo y combustible, descongestionamiento de aduanas, pero sobre todo la posibilidad de incrementar el intercambio en un primer momento con Honduras , Guatemala y México. Se exhorta a la respectivas autoridades para incrementar los viajes semanales”, indicó José Antonio Salas, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex).

El ferry no solamente sería utilizado para el transporte de mercancías, en una segunda etapa se espera que la embarcación se utilice para fines turísticos, ya que incluye más de 70 cabinas y otras amenidades para los viajeros.

Intercambio comercial

La dinámica comercial entre Costa Rica y El Salvador muestra cifras sólidas en los últimos años. Las exportaciones nacionales al cierre de 2022 fueron de $400 millones, lo que representó un crecimiento del 4,14% con respecto al 2021.

En cuanto a importaciones, para finales del año pasado alcanzaron los $278 millones (una de las más altas en los últimos años), representando un incremento del 15,86% con respecto al año previo.

Al analizar los principales sectores costarricenses colocados en el mercado cuscatleco, destacan el alimentario, productos químicos y farmacéuticos, así como metalmecánicos.

Mientras tanto, el papel higiénico, así como productos de plástico y limpieza lideran las importaciones desde El Salvador.

“Hasta que el servicio no esté en marcha, no podríamos decir con certeza si es más beneficioso en costos y logística versus utilizar el transporte terrestre. Todavía faltan muchos temas operativos y logísticos que no nos han sido anunciados, como documentación y sistemas. Pero siempre hemos estado preparados para esto”, afirmó Francisco Quirós, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac).

¿Cuánto más soportará Caldera?

El impacto que la puesta en marcha del ferry tenga sobre las operaciones en Caldera preocupa a los empresarios. Actualmente este puerto multipropósito está a un 90% de su capacidad y aunque se han hecho esfuerzos para ampliarla, son paliativos.

La principal inquietud es que el puerto no pueda hacerle frente a los 200 unidades de carga que estarán llegando semanalmente desde El Salvador.

Además del monto ya invertido, el MOPT está en la búsqueda de financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para mejorar la infraestructura del puerto y contar con mejores condiciones.

El banco confirmó que se trata de una cooperación técnica no reembolsable por hasta $1 millón para acondicionar el puerto de Caldera de cara a la llegada del ferry.

Esta aporte debe de ser aprobado por el directorio del BCIE conformado por los representantes de los países dentro del banco y se analizaría durante agosto.

Otro punto que llama la atención en materia de seguridad es que por el momento ni en Caldera ni en La Unión existen escáneres que revisen los productos que salen y entran de los puertos.

No es la primera vez que el proyecto se anuncia como avanzando con viento en popa. El servicio de transporte de carga entre ambos países estuvo en operaciones de 1969 a 1980. En aquel momento la guerra de los 100 días entre Honduras y El Salvador obligó a la implementación del transporte marítimo de mercancías.

Al inicio de los años 80, se firmó un tratado de paz entre las naciones y se abrió nuevamente la frontera, lo que puso fin al ferry de carga, hasta este 2023.