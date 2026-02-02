Economía y Política

Laura Fernández define a qué se refiere con una Tercera República y fija su postura frente a la regla fiscal

En su primera conferencia de prensa como presidenta electa, Laura Fernández defendió el respeto a la regla fiscal, explicó su visión de la Tercera República y evitó fijar una posición definitiva sobre el proyecto de renta global.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Laura Fernández Delgado, ganadora en primera ronda de las elecciones presidenciales de 2026, ofreció este lunes 2 de febrero su primera conferencia de prensa como presidenta electa de Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Laura FernándezElecciones 2026
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.