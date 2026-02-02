Laura Fernández define a qué se refiere con una Tercera República y fija su postura frente a la regla fiscal

Laura Fernández Delgado, ganadora en primera ronda de las elecciones presidenciales de 2026, ofreció este lunes 2 de febrero su primera conferencia de prensa como presidenta electa de Costa Rica.

Visiblemente alegre, la nueva figura del continuismo afirmó que el país vivió una fiesta electoral, donde “imperó el respeto”. Al mismo tiempo, destacó la victoria obtenida en las diputaciones, un resultado que permitirá al oficialismo conformar la bancada más numerosa en la próxima Asamblea Legislativa.

Durante su discurso, Fernández se detuvo a explicar qué representa para ella la llamada Tercera República. “Significa este renacer maravilloso de un mandato fuerte que nos ha dado el pueblo de Costa Rica. Atrás quedaron los recuerdos de aquella Guerra Civil y de un bipartidismo que definitivamente nuestro pueblo ha dado por superado”.

Laura Fernández ofreció su priemra conferencia de prensa como presidenta electa. (JOHN DURAN/John Durán)

El continuismo ante la Regla Fiscal

Consultada por El Financiero sobre el rumbo que seguirá su próximo gobierno en materia de regla fiscal, en un contexto de estabilización de la relación deuda/PIB, la presidenta electa fue enfática en su posición.

“Voy a ser absolutamente respetuosa de la regla fiscal . Es una regla importantísima que no podemos, jamás, desatender. Porque si nuestro país retrocede, y volvemos al desorden en la administración tributaria, en la administración financiera y la administración fiscal, lo que le estamos generando es un daño gigantesco a la sociedad de nuestro país”.

Asimismo, El Financiero le consultó a Fernández sobre su posición ante el proyecto de renta global impulsado por el exministro de Hacienda Nogui Acosta, hoy diputado electo del oficialismo.

La iniciativa propone gravar las rentas de fuente costarricense generadas tanto dentro como fuera del territorio nacional por personas físicas. En el caso de las empresas, el tributo aplicaría a las rentas de las personas jurídicas que sean residentes fiscales en Costa Rica, con el objetivo de globalizar todos los ingresos sujetos al impuesto sobre la renta.

No obstante, Fernández evitó fijar una postura definitiva sobre el proyecto. “Voy a hacer una revisión”, señaló. “No pienso aumentar impuestos ni afectar a las personas que generan ganancias fuera de nuestro país, pero sí pretendo seguir enfrentando con determinación la evasión fiscal”, añadió.

La presidente electa Laura Fernández brinda su primera conferencia de prensa junto a su esquivo de gobierno el vicepresidente electo Francisco Gamboa y el 2do vicepresidente electo Douglas Soto en el Holiday Inn AUROLA. (JOHN DURAN/John Durán)

Finalmente, la presidenta electa se refirió a la posibilidad de otorgar el mismo nivel de prioridad a la inflación y al pleno empleo dentro de los objetivos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Fernández indicó que ese planteamiento implicaría una reforma a la Ley Orgánica del BCCR y advirtió que se trata de un tema que deberá discutirse con calma, especialmente por el carácter autónomo de la institución.