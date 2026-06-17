Economía y Política

Laura Fernández desmontó el decreto de Rodrigo Chaves sobre Papagayo: las razones detrás del giro

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Por Redacción EF

Laura Fernández desmontó una pieza clave del andamiaje que Rodrigo Chaves había montado para el Polo Turístico Golfo de Papagayo: la posibilidad de “mover” densidad y cobertura entre lotes de un mismo proyecto.








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Redacción EF

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