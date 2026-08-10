Economía y Política

Laura Fernández deteriora el activo que Costa Rica usa para atraer inversión extranjera con acusación de “golpe de Estado judicial”

Mientras Procomer y Comex promueven a Costa Rica como una democracia sólida y con instituciones estables, especialistas advierten que la acusación presidencial de un supuesto “golpe de Estado judicial” debilita uno de los principales argumentos con los que el país compite por atraer inversión extranjera

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Por Tatiana Soto Morales

La propuesta de valor que Costa Rica ofrece al mundo para atraer más inversión extranjera directa (IED) se ha construido sobre dos pilares: una democracia sólida y un Estado de derecho estable. Sin embargo, ambos atributos empiezan a ser cuestionados desde la propia Presidencia de la República.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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