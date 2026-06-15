Economía y Política

Laura Fernández dice que los nicaragüenses eligieron su forma de gobierno; la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo han documentado lo contrario

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Por Redacción EF

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dijo el 12 de junio que en Nicaragua los ciudadanos tienen “la forma de gobierno que han elegido tener”. La afirmación generó una ola de críticas de activistas, opositores en el exilio y expresidentes costarricenses. Pero más allá de la polémica política, hay una pregunta concreta que vale la pena responder con datos: ¿es eso lo que registran los informes internacionales?








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