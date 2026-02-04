Economía y Política

Laura Fernández es nombrada ministra de la Presidencia a tres meses de asumir la Presidencia de la República

El nombramiento fue anunciado por el presidente Rodrigo Chaves, quien confirmó que Fernández liderará la coordinación del gabinete durante los meses previos a su llegada a la Presidencia

Por Tatiana Soto Morales

La presidenta electa, Laura Fernández Delgado, fue nombrada este miércoles 4 de febrero como nueva ministra de la Presidencia de la República, cargo que permaneció vacante por poco más de un año y siete meses.








