Laura Fernández es nombrada ministra de la Presidencia a tres meses de asumir la Presidencia de la República

La presidenta electa, Laura Fernández Delgado, fue nombrada este miércoles 4 de febrero como nueva ministra de la Presidencia de la República, cargo que permaneció vacante por poco más de un año y siete meses.
