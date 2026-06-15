Economía y Política

Laura Fernández presenta proyectos de ley para aumentar la protección policial y destruir pistas clandestinas

Los proyectos impulsados por el Gobierno contemplan reformas para ampliar la legítima defensa policial, endurecer condenas y limitar beneficios a delincuentes reincidentes

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Por Tatiana Soto Morales

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley con los que pretende recuperar “la justicia y la seguridad” del país.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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