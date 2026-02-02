Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, asegura que la Segunda República quedó en el pasado

Laura Fernández Delgado se convirtió este 1.° de febrero en la segunda mujer en la historia de Costa Rica en ser electa presidenta de la República.

La candidata del continuismo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) recibió, de manera preliminar, el 48,5% de los votos emitidos, según el corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a las 11:25 p. m. Fernández superó al aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, quien se ubicó en el segundo lugar con un 33,3% de los sufragios.

Las primeras palabras de la presidenta electa, tras conocerse los resultados, estuvieron orientadas a subrayar la legitimidad del proceso democrático. “La democracia decidió. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio, un cambio que solo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas a ustedes, al pueblo soberano”.

Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

En medio del apoyo ensordecedor de sus simpatizantes, la heredera política de la administración Chaves Robles sostuvo que “la Segunda República ha quedado en el pasado por la voluntad expresa del pueblo de Costa Rica. Por eso nos toca a nosotros edificar la Tercera República; por eso y para eso se instalará el nuevo gobierno que habremos de inaugurar el próximo 8 de mayo. El mandato que me da el pueblo soberano es claro. El cambio será profundo e irreversible”.

La nueva administración asumirá funciones a partir del 8 de mayo del presente año, cuando Rodrigo Chaves le traspase el poder a la candidata que perfiló como su apuesta para la continuidad. De hecho, el actual mandatario felicitó a la presidenta electa y le solicitó que ”siga trabajando luego del 8 de mayo por un sector privado próspero, que tenga derechos de propiedad, que pueda producir sin intervenciones de la democracia, sin corrupción (...)”.

Tercera República

La fundación de una Tercera República fue la consigna reiterada por Fernández en su primer discurso dirigido a los costarricenses.

Las frases más representativas de ese mensaje fueron:

“Hoy, primero de febrero de 2026, Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia política. Lo que se llamó la Segunda República labrada en 1948 en campos de batalla anegados con la sangre de nuestros padres y hermanos, ha quedado en el pasado. La Segunda República ha quedado en el pasado por la voluntad expresa del pueblo de Costa Rica. Por eso nos toca a nosotros edificar la Tercera República.

Por eso y para eso se instalará el nuevo gobierno que habremos de inaugurar el próximo 8 de mayo.

(...) Nos toca a todos juntos dimensionar, articular y ejecutar el cambio”.

También indicó que “uno de los cambios más significativos y característicos de la Tercera República que hoy se inaugura será lo relativo a la forma en que actúa la oposición al gobierno y los partidos políticos en general”.