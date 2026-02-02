Economía y Política

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, asegura que la Segunda República quedó en el pasado

La presidenta electa Laura Fernández Delgado celebró su victoria electoral con un llamado a profundizar el cambio político y a dejar atrás la Segunda República.

Por Tatiana Soto Morales

Laura Fernández Delgado se convirtió este 1.° de febrero en la segunda mujer en la historia de Costa Rica en ser electa presidenta de la República.








Elecciones 2026Laura FernándezContinuismo
