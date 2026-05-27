Economía y Política

Laura Fernández desconvocará plan de armonización eléctrica tras quedarse sin votos para su aprobación

La presidenta Laura Fernández anunció la desconvocatoria de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico para que la oposición “recapacite”.

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Por Tatiana Soto Morales

La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró este miércoles en conferencia de prensa que “esta misma tarde” desconvocará el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414).








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Armonización Eléctrica
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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