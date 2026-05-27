Laura Fernández desconvocará plan de armonización eléctrica tras quedarse sin votos para su aprobación

La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró este miércoles en conferencia de prensa que “esta misma tarde” desconvocará el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414).

La decisión de la mandataria surge en medio del rechazo que enfrenta la iniciativa por parte de las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Sin el respaldo de esas fracciones, el proyecto no alcanzaría los 38 votos requeridos para su aprobación en segundo debate.

Laura Fernández, presidenta de la República. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

Fernández indicó que instruyó a su ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, para preparar el decreto que permitirá retirar temporalmente la iniciativa de la corriente legislativa.

Con este proyecto, el Gobierno impulsa una transformación profunda del modelo eléctrico costarricense. La propuesta plantea cambiar las condiciones del mercado mediante una actualización de las reglas que regulan la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad, con la promesa de introducir mayor competencia y dinamizar el sector.

Se busca que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no sea el único comprador de energía autorizado del país, sino que entidades públicas y privadas también puedan comprar y vender energía en un mercado mayorista.

La iniciativa también redefine el papel del ICE, al trasladar la administración y coordinación del sistema eléctrico nacional a un nuevo órgano autónomo, separado de la institución que históricamente ha concentrado esa potestad.

Las bancadas opositoras sostienen que la medida provocaría un aumento en las tarifas para los consumidores, elevaría el riesgo de apagones en el país y debilitaría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“Yo creo que hay que desconvocarlo para que Liberación Nacional y el Frente Amplio recapaciten sobre lo que le están haciendo al país con este tema. Que estudien el proyecto, revisen la dinámica del mundo entero y entiendan que Costa Rica no se puede quedar atrás”, afirmó la mandataria.

Según Fernández, la decisión busca abrir un espacio de pausa antes de la votación en segundo debate e incorporar al expediente eventuales observaciones o solicitudes planteadas por las bancadas de oposición. Por el momento, el Gobierno no ha definido cuánto tiempo permanecerá desconvocado el proyecto.

Asimismo, la Presidenta manifestó que no hay otro plan de acción para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional.