Economía y Política

Lina Ajoy será la nueva secretaria general del SICA hasta 2030

La costarricense asumirá la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana el próximo 9 de agosto tras recibir el respaldo de los países miembros

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Por Tatiana Soto Morales

Los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) eligieron a la costarricense Lina Ajoy como nueva secretaria general del organismo regional. Con su designación, se convertirá en la primera costarricense en asumir la máxima representación administrativa de la entidad.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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