Lina Ajoy será la nueva secretaria general del SICA hasta 2030

Los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) eligieron a la costarricense Lina Ajoy como nueva secretaria general del organismo regional. Con su designación, se convertirá en la primera costarricense en asumir la máxima representación administrativa de la entidad.

La decisión fue ratificada este miércoles durante una reunión extraordinaria virtual de Jefes de Estado y de Gobierno. Ajoy asumirá el cargo el próximo 9 de agosto y ejercerá sus funciones hasta el 2030.

Ajoy llega al cargo tras una extensa carrera diplomática de 27 años. Abogada, notaria y embajadora de carrera, cuenta además con formación en mediación y cooperación internacional. Su puesto más reciente fue el de embajadora de Costa Rica en El Salvador, función que desempeñó entre 2018 y febrero de este año.

La representación costarricense que aspiraba a la Secretaría General del SICA también estaba integrada por el exdiputado Gilberth Jiménez y la exembajadora de Costa Rica en Estados Unidos, Catalina Crespo.

Como principal foro de integración regional, el SICA sirve de puente para que los países centroamericanos coordinen respuestas a retos que trascienden las fronteras nacionales, desde la seguridad y la migración hasta el comercio, el ambiente y la cooperación para el desarrollo.