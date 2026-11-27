La relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, permanece retenida desde este jueves en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) rechazara su entrada a Costa Rica.

“Este jueves, oficiales de la Policía Profesional de Migración, bajo el amparo de los artículos 13 inciso 1) y 61 inciso 4) de la Ley General de Migración, aplicó el rechazo a una ciudadana italiana de apellido Albanese”, explicó la DGME mediante un comunicado.

El artículo 13, inciso 1) faculta a la DGME para “autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y el egreso legal de las personas extranjeras al país”.

El artículo 61, inciso 4) aplica “cuando existan motivos fundados para considerar que su ingreso compromete la seguridad pública”.

Hasta ahora no se han señalado hechos concretos que expliquen el rechazo.

“Albanese intentaba ingresar al país en horas de la tarde proveniente de Francia, sin embargo, al contar con una alerta, se rechaza su ingreso, quedando a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país. Esta acción realizada por la Dirección General de Migración y Extranjería corresponde al resguardo de las medidas de seguridad nacional”, se indica.

La retención la denunció originalmente el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), institución que visitaría.

La jurista italiana, relatora de la ONU desde 2022, viajó al país para recibir un doctorado honoris causa de la UCR, reconocimiento que la casa de estudios anunció en octubre. La distinción ya había generado rechazo: el Centro Israelita Sionista de Costa Rica se manifestó en contra de su entrega.

Hasta el momento, los reportes no precisan el fundamento de la medida. Este diario no pudo confirmar de forma independiente las razones de la decisión hasta este momento. Teletica y AmeliaRueda.com mencionan que Badilla adujo razones de ”seguridad nacional”.

La relatora especial de la ONU Francesca Albanese fue retenida en el aeropuerto Juan Santamaría. (ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

La diputada del Frente Amplio Joselyn Sáenz calificó la retención de «inaceptable, arbitraria y violatoria del derecho».

¿Por qué genera polémica Francesca Albanese?

Albanese es relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados y tiene una trayectoria marcada por fuertes discrepancias con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, a raíz de sus investigaciones y pronunciamientos sobre la situación de los palestinos.

Sus informes sobre Gaza le han valido elogios de quienes la consideran una voz incómoda pero necesaria. Sus críticos, en cambio, la acusan de parcialidad. Tanto Israel como Washington la han señalado de antisemitismo, acusación que ella niega. Esa acusación también le ha costado pedidos de renuncia de algunos gobiernos europeos.

El episodio más grave fue la sanción de Estados Unidos. El 9 de julio de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, la sancionó al amparo de una orden ejecutiva sobre la Corte Penal Internacional y dijo que ella había «escupido un antisemitismo descarado» y expresado apoyo al terrorismo. Fue la primera funcionaria de la ONU en recibir una sanción de ese tipo.

Quienes la defienden sostienen que los gobiernos de Israel y Estados Unidos usan la acusación de antisemitismo como arma para silenciar las críticas a sus políticas. Las sanciones se levantaron en mayo de 2026 por orden judicial, pero una corte de apelaciones las restableció días después.