Los 10 cantones que lideran la competitividad en Costa Rica; ¿vive usted en uno de ellos?

La competitividad local en Costa Rica sigue siendo un juego de “el ganador se lleva todo”. El más reciente Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y publicados el 13 de mayo de 2026, confirma que solo 10 cantones del país alcanzan una categoría de competitividad “Alta”.

Todos estos cantones tienen algo en común: pertenecen o son adyacentes a la GAM. En un entorno donde el promedio nacional de competitividad apenas roza los 48 puntos sobre una escala de 100, el desempeño de este grupo selecto marca la pauta de hacia dónde fluye el capital y el talento humano sofisticado.

El ranking 2024 lo encabeza Belén, con una nota de 73,40, seguido de cerca por Escazú (71,98) y San José (66,02). (Cortesía)

El podio de la eficiencia

El ranking 2024 lo encabeza Belén, con una nota de 73,40, seguido de cerca por Escazú (71,98) y San José (66,02).

Belén: Se consolida como el hub industrial y tecnológico por excelencia. Su fortaleza reside en un pilar económico casi perfecto (99,84), apuntalado por su capacidad instalada en infraestructura y metros cuadrados de construcción por kilómetro cuadrado.

Se consolida como el hub industrial y tecnológico por excelencia. Su fortaleza reside en un pilar económico casi perfecto (99,84), apuntalado por su capacidad instalada en infraestructura y metros cuadrados de construcción por kilómetro cuadrado. Escazú: Destaca por tener el mejor desempeño en el pilar de Gobierno ( 75,27 ), lo que se traduce en una gestión municipal más eficiente para la tramitomanía empresarial y la recaudación de ingresos propios.

Destaca por tener el mejor desempeño en el pilar de ( ), lo que se traduce en una gestión municipal más eficiente para la tramitomanía empresarial y la recaudación de ingresos propios. San José: Aunque su pilar de calidad de vida es el punto débil del “Top 10” (45,54), el cantón central sigue siendo el núcleo de la fuerza laboral y el ecosistema empresarial del país.

Los 10 cantones con competitividad “Alta”

Posición Cantón Puntuación ICC Pilar con mayor puntaje 1 Belén 73,40 Económico (99,84) 2 Escazú 71,98 Económico (80,40) 3 San José 66,02 Infraestructura (82,37) 4 Santo Domingo 64,96 Calidad de Vida (81,99) 5 Heredia 64,51 Infraestructura (84,12) 6 Alajuela 64,36 Innovación (85,85) 7 Curridabat 63,60 Infraestructura (84,25) 8 Cartago 63,27 Innovación (83,13) 9 Montes de Oca 63,21 Infraestructura (80,81) 10 Santa Ana 61,84 Económico (73,15)

Innovación y talento: Los motores del éxito

Para el sector empresarial, el informe deja una lectura clara: la innovación y el mercado laboral son los pilares que están moviendo la aguja. Cantones como Alajuela y Heredia dominan las exportaciones de alta tecnología, gracias a la concentración de zonas francas y a una fuerza laboral con mayor matrícula en carreras de ciencia y tecnología.

Sin embargo, el informe enciende una alerta roja en el pilar Empresarial, que a nivel nacional tiene el promedio más bajo (33,09). La falta de diversidad en las actividades económicas y la baja competencia por trabajadores en la mayoría de los cantones fuera del Valle Central representan un riesgo estructural ante choques económicos externos.

La otra Costa Rica

En el extremo opuesto, el ICC 2024 revela la cruda realidad de las regiones periféricas. Cantones como Talamanca (30,31), Los Chiles (31,74) y Buenos Aires (32,86) cierran la lista con niveles de competitividad “Baja”.

Estas zonas enfrentan una tormenta perfecta: infraestructura deficiente, baja conectividad a internet residencial y una dependencia casi absoluta de actividades agrícolas de bajo valor agregado. Para los inversionistas, estas cifras explican por qué el desarrollo sigue sin “chorrear” hacia las costas y fronteras.