Economía y Política

Los 10 cantones que lideran la competitividad en Costa Rica; ¿vive usted en uno de ellos?

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Por Redacción EF

La competitividad local en Costa Rica sigue siendo un juego de “el ganador se lleva todo”. El más reciente Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y publicados el 13 de mayo de 2026, confirma que solo 10 cantones del país alcanzan una categoría de competitividad “Alta”.








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Redacción EF

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