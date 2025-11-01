Economía y Política

Los 4 destinos exclusivos que solo el pasaporte de Costa Rica ofrece entre países de Centroamérica

Por Mathew Chaves

El pasaporte de Costa Rica se consolida como el más fuerte de Centroamérica, ocupando el puesto 57 a nivel mundial en el índice de pasaportes 2025.








