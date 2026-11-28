La economía costarricense sigue creciendo, pero cada vez menos y con menos efecto sobre el bolsillo de la gente.

Así lo concluye el Balance económico y social 2026 del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA), presentado este 26 de noviembre.

El informe describe un país donde la producción se disparó en siete años, pero el empleo casi no se movió.

1. Un motor que se enfría

El PIB real acumulado al tercer trimestre creció 2,9% respecto al mismo período de 2025. Es el menor ritmo para ese período desde 2021. El principal responsable es el régimen especial, que durante años impulsó el crecimiento y que pasó de expandirse 13,7% en 2025 a apenas 1,4% en 2026. La manufactura incluso retrocedió 2,0%.

El freno se nota en el comercio exterior. Las exportaciones acumuladas a octubre crecieron solo 2,4%, frente a 15,4% un año antes, y las dirigidas a Estados Unidos, el destino del 45,6% de lo que vende el país, cayeron 1,88%. Como las importaciones subieron 8,5%, el déficit comercial aumentó 65,6%.

2. Producción sin empleo

El dato más llamativo del informe está en el mercado laboral. Entre 2019 y 2026, el PIB real creció 27,6%, pero el promedio de personas ocupadas aumentó apenas 0,5%, unas 10.237 personas. La productividad laboral subió 27,0%, lo que indica que la economía produce más con casi la misma gente.

El empleo que se creó se repartió de forma desigual. El sector público sumó 45.078 ocupados, mientras el privado perdió 34.841. Las ganancias se concentraron en hombres, en personas con más educación y en ocupaciones de alta calificación. El agro fue el más golpeado: perdió 59.343 empleos, una caída de 22,9%. Geográficamente, la Región Central redujo su ocupación en 2,3%, mientras la Chorotega la aumentó 17,0%.

La economía costarricense crece a menor ritmo, mientras el empleo y el ingreso de los hogares se mantienen rezagados. (Rafael Pacheco Granados)

3. Hogares con menos margen

Esa desconexión llega a las familias. El ingreso promedio de los hogares bajó 3,8% entre julio de 2025 y julio de 2026, y todas las fuentes de ingreso cayeron. El consumo real pasó de crecer 4,29% a 1,15%, y el crédito total avanzó solo 0,9% en octubre. La morosidad mayor a 90 días llegó a 2,36%, su nivel más alto de la serie.

El turismo refleja parte del problema. Entre enero y octubre llegaron 2.454.330 visitantes, 4,4% menos que en 2019, y el empleo del sector es 4,9% menor que antes de la pandemia. El informe lo vincula con el encarecimiento relativo del destino por la apreciación del colón.

4. Colón fuerte, precios quietos y fiscalidad estrecha

El tipo de cambio cayó 10,43% interanual. El Banco Central compró $1.610 millones en lo que va del año para moderar esa baja. La moneda fuerte ayuda a contener la inflación, que acumula -0,01% entre enero y octubre, pero resta competitividad a exportadores y a negocios turísticos. La inflación lleva 42 meses fuera del rango meta del Banco Central.

Las cuentas públicas tampoco dan holgura. Los ingresos tributarios bajan como proporción del PIB, el IVA cayó 4,9% en setiembre y la deuda alcanzaría 63,8% del PIB en 2031 según el escenario base de Hacienda. A eso se suma un entorno global incierto, con conflicto en Oriente Medio y petróleo Brent cerca de $90 por barril, que podría presionar los precios internos.

5. Lo que viene

Para el cierre de 2026, el observatorio espera un crecimiento de entre 2,8% y 3,0%, inflación cerca de 0,7%, y tipo de cambio y tasas de interés relativamente estables. El consumo seguiría débil. El empleo podría subir por factores estacionales a fin de año, pero la dificultad para generar puestos persistiría a inicios de 2027.