Economía y Política

Los cantones de Costa Rica que lideran y los que quedan rezagados en competitividad; ¿en cuál vive usted?

Por primera vez dos cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) se ubican simultáneamente dentro del ‘top 10’ de competitividad.

Por Tatiana Soto Morales

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En Costa Rica, solamente un cantón logró alcanzar el máximo nivel de competitividad, catalogado como ‘destacado’, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.