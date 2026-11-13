Los cantones de Costa Rica que lideran y los que quedan rezagados en competitividad; ¿en cuál vive usted?

En Costa Rica, solamente un cantón logró alcanzar el máximo nivel de competitividad, catalogado como ‘destacado’, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.

Para ubicarse en esa categoría se requiere obtener al menos 70 puntos en una escala de 100. El índice, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, mide las condiciones de competitividad a partir de seis pilares: adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC), dinamismo de mercados, salud, instituciones, infraestructura y habilidades y competencias.

Belén volvió a colocarse en la cima de la clasificación y, por segundo año consecutivo, se mantiene como el único territorio con un desempeño destacado. Su calificación fue de 71,09 puntos, aunque el resultado representa un ligero retroceso de 0,14 puntos frente a la edición anterior.

La parte más alta de la tabla tampoco registró cambios en sus tres primeras posiciones. Heredia y Escazú conservaron el segundo y tercer puesto, respectivamente, aunque ambos permanecen un rango de clasificación por debajo de Belén, en la categoría ‘altamente competente’, reservada para los cantones con puntuaciones de 65 a menos de 70.

En la edición 2026 quedaron fuera del rango ‘altamente competente’ los cantones de Santo Domingo, Cartago, Santa Ana y San Isidro. Ahora forman parte del grupo ‘competente’ con 18 cantones más, con un rango de puntaje inferior: de 60 a menos de 65 puntos.

Los pilares detrás de los más competitivos

El liderazgo de Belén no responde a un único factor. Sus principales fortalezas se concentran en los pilares de salud y adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC). A esto se suma su desempeño en el indicador de electricidad, en el que obtuvo 77,16 puntos.

Esta última condición también favorece el dinamismo de su mercado, al ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de actividades económicas que dependen del suministro eléctrico.

El dinamismo de mercados mueve la aguja en la competitividad de los cantones. (Shutterstock/Shutterstock)

En Heredia, el principal impulso proviene precisamente del dinamismo de mercados. Este pilar alcanzó 82,85 puntos, respaldado, entre otros indicadores, por el crecimiento de los permisos de construcción tramitados para actividades comerciales e industriales, que aumentaron un 571% y un 85,7%, respectivamente, según el índice.

La clasificación de 2026 también dejó un resultado relevante fuera de los cantones que tradicionalmente ocupan los primeros lugares. San Carlos y Palmares ingresaron simultáneamente al top 10, un hecho que marca la primera ocasión en que dos territorios ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) consiguen entrar juntos en ese grupo. Ambos se ubican en el nivel ‘competente’.

En San Carlos, el dinamismo de mercados vuelve a ser el pilar con mayor puntuación, con 69,62 puntos. Su resultado está impulsado por el desempeño de las exportaciones de manufactura y de productos primarios.

Palmares, por su parte, encuentra sus principales fortalezas en salud e infraestructura. En este último pilar destaca que el 80% de los puentes de su red vial cantonal se encuentra en condición satisfactoria, lo que significa que su durabilidad está asegurada.

Belén conserva el primer lugar en el Índice de Competitividad Nacional 2026, destacando por sus avances en salud y adopción tecnológica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las mayores brechas de competitividad

En el extremo opuesto de la clasificación, Talamanca ocupa el último lugar entre los 82 cantones evaluados. Su puntuación de 46,24 puntos lo separa por 24,85 puntos de Belén, una distancia que evidencia las diferencias en las condiciones de competitividad entre ambos territorios.

Las principales debilidades de Talamanca se concentran precisamente en dos de los pilares que destacan entre los cantones mejor posicionados: salud y dinamismo de mercados. Además, el cantón limonense perdió seis posiciones respecto a la edición anterior y continúa dentro del nivel ‘deficiente’.

Coto Brus permanece en el penúltimo lugar, la misma posición que ocupó en el índice anterior. Aunque su ubicación no cambió, el cantón registró una mejora de 0,63 puntos en su calificación.

La distribución territorial de los resultados también deja una señal importante: los dos últimos lugares corresponden a cantones fronterizos y los 26 puestos más bajos están ocupados por territorios fuera de la GAM.

La competitividad, por tanto, no muestra únicamente diferencias entre cantones individuales; también revela una brecha geográfica que persiste en buena parte del país.