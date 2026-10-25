Economía y Política

Los colegios privados con mejores promedios de admisión: vea su evolución en los últimos 5 años

El análisis de los resultados de las pruebas de admisión de la UCR entre 2022 y 2026 revela diferencias en la consistencia del rendimiento y nuevas incorporaciones entre los centros educativos con mejores promedios

Por Tatiana Soto Morales

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El Especial de Colegios 2027 de El Financiero identificó a los diez centros educativos privados con los mejores promedios en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), a partir de los resultados obtenidos por sus estudiantes para ingresar al centro de estudios en 2026.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.