Los colegios privados con mejores promedios de admisión: vea su evolución en los últimos 5 años

El Especial de Colegios 2027 de El Financiero identificó a los diez centros educativos privados con los mejores promedios en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), a partir de los resultados obtenidos por sus estudiantes para ingresar al centro de estudios en 2026.

Aunque todos los centros educativos superaron los 624,05 puntos promedio, su trayectoria en las tablas del Especial, desde su promedio en el 2022, revela diferencias en la consistencia de su desempeño y en la evolución de sus posiciones.

El Yorkín School destaca por una permanencia que ninguna otra institución ha igualado: se ha mantenido en el primer lugar durante todo el período analizado. En contraste, colegios como el Saint Francis College, el Sistema Educativo Montealto, el Metodista, Nuevo Milenio y el Teresiano San Enrique de Ossó alcanzaron el top 10 en la edición más reciente, pese a que no figuraron entre los 50 centros educativos con mejores promedios en una o más de las ediciones anteriores.

Otros centros, como el Británico, Saint Anthony School, Internacional S.E.K. y Bilingüe Saint Paul, también han aparecido en las tablas, aunque con distintas posiciones. Sus resultados muestran que formar parte del grupo de los colegios con mejores promedios no siempre implica mantenerse entre los diez primeros puestos constantemente.

Los resultados se desprenden de un análisis de El Financiero, que revisó las notas anonimizadas de quienes realizaron la última PAA de la UCR. A partir de esos datos, calculó el promedio por centro educativo, siempre que al menos diez estudiantes de cada institución presentaran la prueba. El ejercicio permitió identificar a los colegios privados, incluidos los subvencionados, con los mejores resultados.

Para procurar una representación proporcional de las distintas regiones del país, el análisis también consideró la distribución de estudiantes de colegios privados en las siete provincias, de acuerdo con la matrícula inicial de secundaria privada registrada para 2026.

En Yorkín School han fortalecido las evaluaciones que demandan razonamiento y aplicación del conocimiento. (JOHN DURAN/EXCLUSIVO LAB DE IDEAS)

El primer lugar marca el ritmo

El Yorkín School no solo ha encabezado la tabla en las cinco ediciones analizadas, sino que también ha establecido una referencia para el resto de las instituciones. No obstante, su rendimiento no siempre ha superado los 700 puntos: únicamente en 2022 alcanzó una nota superior a esa cifra, dentro de una escala máxima de 800 puntos.

La distancia respecto al segundo lugar también permite dimensionar el desempeño del colegio. En cada edición, el centro educativo que ocupó esa posición quedó entre 20 y 25 puntos por debajo del Yorkín, una brecha que se ha mantenido relativamente estable, independientemente de las variaciones en los promedios generales.

La continuidad en el primer puesto, según Edgardo Piedra, director general del Yorkín School, no responde a una preparación intensiva durante el último año de secundaria, sino a un proceso formativo que comienza desde las primeras etapas académicas.

“Hemos procurado construir una cultura académica donde el estudiante aprenda a pensar, argumentar, leer críticamente, resolver problemas y enfrentarse con naturalidad a situaciones intelectualmente exigentes. A eso se suma una combinación que para nosotros ha sido fundamental: exigencia académica, acompañamiento muy cercano y estabilidad del equipo docente”, aseguró Piedra.

El director también destacó la importancia de formar parte del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB), que exige a los estudiantes investigar, escribir, argumentar, administrar su tiempo y afrontar evaluaciones de alta exigencia.

La formación internacional y el bilingüismo son dos características que comparten las diez instituciones mejor posicionadas en la edición de 2027. En todos los casos, el Bachillerato Internacional forma parte de su oferta académica, un elemento común en un grupo que reúne centros educativos con trayectorias distintas en las pruebas de admisión universitaria.

Un segundo lugar que cambia de manos

El Saint Francis College ilustra cómo el desempeño puede variar de una edición a otra. Tras ubicarse en el puesto 25 en la edición anterior, el colegio ascendió hasta la segunda posición. En cambio, en 2024, el colegio quedó fuera de la tabla porque sus resultados no cumplieron los filtros metodológicos del Especial de Colegios.

El promedio obtenido por sus estudiantes en la PAA para el ingreso en 2026 fue de 657,02 puntos, el más alto que la institución ha registrado durante el periodo analizado. Como parte de su oferta académica, el colegio brinda apoyo en distintas áreas y permite a sus estudiantes cursar asignaturas universitarias como Precálculo, Cálculo y Química General. También los prepara para las pruebas de admisión de las universidades estatales.

Ese resultado le permitió superar por apenas 0,11 puntos al Colegio Británico, que descendió una posición y quedó en el tercer lugar, con un promedio de 656,91.

La comparación entre ambos centros educativos no se limita a la diferencia en sus notas. El Británico ha conseguido mantenerse en las tablas del Especial en todas las ediciones analizadas, aunque su promedio de 2022 lo ubicó en el puesto 17. El Saint Francis, por su parte, pasó de quedar fuera del listado en 2024 a colocarse entre los dos primeros en 2027.

La trayectoria del Saint Anthony School también evidencia un avance sostenido en las posiciones. Este año ocupó el cuarto lugar, con un promedio de 638,81 puntos, después de pasar del puesto 30 con su promedio de 2022 a integrar el top 4 en la edición más reciente. A diferencia de otros colegios que aparecen de manera intermitente, esta institución ha superado los filtros metodológicos del Especial en cada edición.

Los colegios privados también brindan asignaturas preuniversitarias a sus estudiantes.

Entre los demás centros educativos que conforman el top 10, únicamente el Internacional S.E.K. y el Bilingüe Saint Paul han logrado aparecer consecutivamente en las tablas, aunque no necesariamente entre los diez primeros puestos.

Apariciones intermitentes en la tabla

El Sistema Educativo Montealto (5.º); el Colegio Metodista (6.º); Nuevo Milenio (8.º) y el Teresiano San Enrique de Ossó (9.º) completan el grupo de los diez mejores promedios de 2027. Su presencia contrasta con la de instituciones que han mantenido una trayectoria más regular, pues sus apariciones anteriores en las tablas fueron limitadas o inexistentes.

Montealto, por ejemplo, solo había conseguido ingresar al listado con el promedio de 2024, cuando ocupó el puesto 28, con una nota de 593,04 puntos. El Teresiano San Enrique de Ossó también tuvo una única aparición previa: en 2025, cuando obtuvo un promedio de 600,07 puntos que lo situó en la casilla 36.

El Colegio Metodista, en cambio, pasó del puesto 14 en la edición anterior al sexto en 2027, luego de no figurar en la tabla correspondiente a 2022. Nuevo Milenio también regresó al Especial después de quedar fuera en las ediciones de 2022 y 2025, y en esta ocasión alcanzó la octava posición.

No aparecer en la tabla, sin embargo, no significa necesariamente que un colegio haya obtenido resultados académicos deficientes. La inclusión depende tanto del promedio alcanzado como de los criterios metodológicos establecidos por El Financiero.

Uno de esos filtros exige que al menos diez estudiantes de cada institución hayan realizado la PAA. Además, el análisis delimita la cantidad de colegios considerados por provincia, de acuerdo con la proporción que representa la matrícula inicial de secundaria privada en cada región, según los registros del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Por ello, quedar fuera de la tabla no implica necesariamente un bajo rendimiento académico: también puede responder a los criterios de selección utilizados para construir el listado.