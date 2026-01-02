Los libros de economía que definieron el 2025: de la hegemonía de Nvidia a la crisis del desarrollo

El año 2025 fue particularmente productivo para la literatura económica, con obras que abordan desde la transformación tecnológica hasta los dilemas del desarrollo y la crisis climática.

Publicaciones especializadas como el Financial Times, The Economist, la Fundación para la Educación Económica (FEE) y reconocidos medios académicos han destacado títulos que no solo diagnostican los retos contemporáneos, sino que proponen marcos conceptuales para entenderlos.

The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia, and the World’s Most Coveted Microchip de Stephen Witt ha sido consagrado como el libro de negocios del año 2025 por el Financial Times y Schroders.

The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia, and the World's Most Coveted Microchip (Amazon/Amazon)

Este trabajo ganador del premio más importante de la industria narra la improbable ascensión de Nvidia, empresa que pasó de fabricar componentes para videojuegos a convertirse en la corporación más valiosa del planeta en junio de 2024.

"The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia, and the World’s Most Coveted Microchip" de Stephen Witt ha sido consagrado como el libro de negocios del año 2025 por el "Financial Times". (PATRICK T. FALLON/AFP)

Con acceso sin precedentes al CEO Jensen Huang, Witt documenta cómo una apuesta visionaria en inteligencia artificial transformó a la compañía en el motor de la revolución tecnológica actual.

La obra revela a un líder iconoclasta, obsesivo y ferozmente determinado, cuya decisión hace más de una década de apostar todo por la IA cuando solo existían resultados científicos preliminares, redefinió la computación moderna.

Abundance: How We Build a Better Future de Ezra Klein y Derek Thompson figura entre los títulos más discutidos del año.

Abundance: How We Build a Better Future (Amazon/Amazon)

Los autores plantean que Estados Unidos ha desarrollado “una derecha que combate al gobierno y una izquierda que lo paraliza”, argumentando que para alcanzar el futuro deseado es necesario construir e inventar más de lo que necesitamos.

El libro critica duramente cómo estados progresistas, especialmente California, han fallado a sus ciudadanos mediante regulaciones excesivas que impiden el progreso, desde la construcción de viviendas hasta el despliegue de energía limpia.

Klein y Thompson proponen un “programa de abundancia” basado en la reforma regulatoria y el fortalecimiento gubernamental para superar décadas de subinversión que han afectado a las economías avanzadas desde la crisis financiera.

The Growth Story of the 21st Century: The Economics and Opportunity of Climate Action de Nicholas Stern ha sido reconocido por Martin Wolf del Financial Times como lectura esencial.

The Growth Story of the 21st Century: The Economics and Opportunity of Climate Action (LSE/LSE)

Stern desafía la noción anticuada de que debemos elegir entre acción climática y desarrollo económico, argumentando que la transición hacia emisiones netas cero representa la oportunidad de crecimiento del siglo XXI.

Nicholas Stern desafía la noción anticuada de que debemos elegir entre acción climática y desarrollo económico. (Canva /Canva)

El economista, conocido por su influyente Informe Stern de 2006, actualiza su análisis demostrando que subestimó tanto los riesgos del cambio climático como el progreso tecnológico en alternativas limpias a los combustibles fósiles.

“No es una historia de crecimiento eterno, sino de crecimiento durante las próximas tres décadas que puede ofrecer desarrollo en todas sus dimensiones”, explica Stern, rechazando el decrecimiento como opción realista.

How Progress Ends: Technology, Innovation, and the Fate of Nations de Carl Benedikt Frey cuestiona la creencia convencional de que el progreso económico y tecnológico es inevitable.

How Progress Ends: Technology, Innovation, and the Fate of Nations (Princeton University Press/Princeton University Press)

El profesor de Oxford ofrece un viaje fascinante a través de mil años de historia para explicar por qué algunas sociedades florecen y otras fracasan ante cambios tecnológicos rápidos.

Frey examina potencias tecnológicas del pasado como la China Song, la República Holandesa y la Gran Bretaña victoriana, que perdieron su ventaja innovadora, así como naciones modernas como Japón que experimentaron períodos de rápido crecimiento seguidos de estancamiento.

Su tesis central es que el progreso depende de un delicado equilibrio: la descentralización fomenta la exploración de nuevas tecnologías, pero la burocracia es crucial para escalarlas.

Cuando las instituciones no logran adaptarse al cambio tecnológico, inevitablemente sigue el estancamiento.​

Peak Human: What We Can Learn from the Rise and Fall of Golden Ages de Johan Norberg encabeza la lista de FEE y fue seleccionado por The Economist entre sus mejores libros

Norberg, uno de los escritores procapitalistas más elocuentes de nuestro tiempo, revisa siete “edades doradas” de la humanidad—desde Atenas y el Califato Abasí hasta la Italia renacentista y la República Holandesa—para identificar el rasgo común que las une: la apertura.

La humanidad alcanza nuevas alturas cuando las sociedades abrazan la apertura al mundo, el intercambio comercial, la creatividad cultural, la ciencia, los derechos de propiedad y la libertad para experimentar.

Pero Norberg también advierte que las sociedades colapsan cuando olvidan las bases institucionales y culturales que hicieron posible su progreso y adoptan el proteccionismo y el control.

House of Huawei: The Secret History of China’s Most Powerful Company de Eva Dou, reportera del Washington Post, expone la historia no contada del ascenso de Ren Zhengfei y la misteriosa dinastía familiar en el centro de Huawei.

House of Huawei: The Secret History of China’s Most Powerful Company (Amazon/Amazon)

La obra figura en la lista corta del premio FT-Schroders y ofrece un retrato matizado de la simbiosis corporativo-estatal en la China moderna.

Dou desentraña meticulosamente el viaje de Huawei desde una pequeña startup en Shenzhen hasta un gigante corporativo, explorando los intrincados vínculos entre su esquivo fundador y el aparato estatal chino.

El libro aborda alegaciones de espionaje y robo de propiedad intelectual, reconociendo las asombrosas inversiones en I+D de la compañía y sus tácticas de supervivencia adaptativa contra las sanciones estadounidenses.​

Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare de Edward Fishman proporciona un relato fascinante del cambio hacia la guerra económica como característica definitoria de la geopolítica del siglo XXI.

Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare (Amazon/Amazon)

Fishman, exfuncionario del Departamento de Estado, examina cómo Estados Unidos y sus aliados han ejercido control sobre “puntos de estrangulamiento”—como el dólar estadounidense, la tecnología avanzada de microchips y nodos clave en las cadenas de suministro energético—para confrontar a rivales como Rusia, China e Irán.

El libro combina análisis de políticas con narrativa periodística, siguiendo a diplomáticos, abogados y expertos financieros que han convertido las sanciones, controles de exportación y restricciones de inversión en instrumentos vitales de la política exterior.​

Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future de Dan Wang ofrece un nuevo marco para entender a China en la era de Xi Jinping. Wang, analista que ha vivido en China durante años, contrasta lo que llama el “estado de ingeniería” de China con la “sociedad de abogados” de Estados Unidos.

Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (Amazon/Amazon)

El libro entrelaza drama humano, estrategia corporativa e historia china, mostrando cómo China ha construido redes ferroviarias de alta velocidad y ciudades resplandecientes, pero también documenta los costos: la política de un solo hijo, que resultó en 321 millones de abortos, y las restricciones a las libertades individuales.

Wang equilibra el reconocimiento de los logros de infraestructura de China con críticas a sus instituciones políticas y su líder autoritario.​

Violent Saviors: The West’s Conquest of the Rest de William Easterly extiende y profundiza su crítica al desarrollo planificado desde arriba.

Violent Saviors: The West’s Conquest of the Rest (Amazon/Amazon)

El renombrado economista traza cuatro siglos de intervenciones occidentales—desde colonias puritanas hasta burocracias de desarrollo del siglo XX—mostrando cómo la coerción fue justificada repetidamente como “mejora” benevolente.

Su afirmación central es que el desarrollo sin consentimiento no es progreso; el progreso genuino surge a través de la persuasión, la cooperación voluntaria y el descubrimiento impulsado por el mercado.

Easterly contrasta el paternalismo de los intervencionistas con la tradición liberal de Adam Smith, para quien el comercio era valioso precisamente porque era voluntario.

The Measure of Progress: Counting What Really Matters de Diane Coyle argumenta que el marco que sustenta las estadísticas económicas actuales está tan desactualizado que funciona como una lente distorsionadora.

The Measure of Progress: Counting What Really Matters (Amazon/Amazon)

La profesora de Cambridge explica que las métricas de crecimiento económico se desarrollaron en los años 1940, cuando la falta de capital físico era la restricción vinculante para el crecimiento, el valor intangible era menos importante y el desafío de política económica urgente era gestionar la demanda en lugar de la oferta.

Los desafíos de hoy son diferentes: el crecimiento de los estándares de vida en economías ricas se ha desacelerado pese a la innovación notable, particularmente en tecnologías digitales.

Coyle propone un nuevo marco que considere el capital natural, los activos intangibles y las realidades económicas digitales.

Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It de Cory Doctorow explora el declive digital contemporáneo.

Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It (Amazon/Amazon)

Doctorow analiza cómo los gigantes tecnológicos atraen a los usuarios con conveniencia y luego degradan sus servicios con el tiempo, extrayendo ganancias a costa de la experiencia del usuario.

Con humor agudo y perspicacia profunda, revela el lento avance de la “enshitificación” (deterioro planificado), convirtiendo el mundo en línea en un lugar peor, un algoritmo a la vez.

El libro transforma lo que podría verse como una queja viral en una teoría del deterioro digital, rastreando cómo la arquitectura temprana de apertura de internet se convirtió en un paisaje de puntos de estrangulamiento monopolizados.

Two Paths to Prosperity de Avner Greif, Joel Mokyr y Guido Tabellini aborda una de las preguntas más profundas de la historia económica: ¿por qué el noroeste de Europa avanzó y superó a China?

Two Paths to Prosperity (Amazon/Amazon)

Joel Mokyr, laureado Nobel de Economía 2025, es conocido por sus amplias historias de innovación tecnológica.

Los autores localizan la respuesta en las formas de organización social que surgieron alrededor del año 1000. China basó la cooperación en redes de parentesco extendido—estructuras estables pero fuertemente ligadas a lazos familiares.

Europa, por el contrario, aprovechó la fragmentación política para construir formas más amplias de cooperación entre extraños: gremios, ciudades autónomas, monasterios, universidades y posteriormente empresas corporativas.

False Dawn: The New Deal and the Promise of Recovery de George Selgin constituye una contribución importante a la literatura sobre la Gran Depresión.

False Dawn: The New Deal and the Promise of Recovery (Amazon/Amazon)

Con extraordinaria erudición e imparcialidad intelectual, Selgin documenta cada iniciativa importante del New Deal, concluyendo que los dos pilares de la estrategia de recuperación—la Ley Nacional de Recuperación Industrial (NIRA) y la Ley de Ajuste Agrícola (AAA)—fracasaron y, peor aún, revirtieron los primeros signos de recuperación.

La AAA destruyó deliberadamente cosechas para elevar los precios agrícolas; la NIRA cartelizó industrias, legalizó la colusión y elevó los salarios artificialmente, reduciendo la producción y el empleo en medio del colapso económico.​

Estos libros representan diversas perspectivas sobre los desafíos económicos contemporáneos: desde la revolución tecnológica y la rivalidad geopolítica hasta la crisis climática y la persistente desigualdad.

En conjunto, ofrecen un retrato multifacético de las fuerzas que moldearán el futuro económico global, destacando tanto las oportunidades de innovación y progreso como los riesgos del estancamiento institucional y la concentración de poder.

Las publicaciones especializadas coinciden en que 2025 fue un año excepcional para la literatura económica, proporcionando herramientas conceptuales esenciales para navegar la incertidumbre de nuestro tiempo.