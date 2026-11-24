La nueva fijación de salarios mínimos para el sector privado ya establece cuánto deberán recibir los profesionales contratados bajo la categoría de licenciatura universitaria en Costa Rica durante 2027. La disposición comenzará a regir en enero y contempla condiciones sobre el reconocimiento del título, las funciones desempeñadas y la modalidad de pago.

El mínimo será de ¢810.480 mensuales cuando se acuerde esa periodicidad de pago. El monto resulta de multiplicar por 30 el salario de ¢27.016 por jornada ordinaria diaria establecido para los licenciados universitarios en el decreto ejecutivo 45944-MTSS, publicado el lunes 23 de noviembre en La Gaceta.

La fijación incorpora un aumento general de 1,70% para los salarios mínimos del sector privado y entrará en vigor el 1.º de enero de 2027. En el caso de la licenciatura universitaria, el equivalente quincenal será de ¢405.240, de acuerdo con la fórmula de cálculo prevista en la norma.

¿A cuáles licenciados les corresponde este salario mínimo?

Tener un título de licenciatura no significa, por sí solo, que cualquier puesto deba remunerarse con ese mínimo. El decreto establece que los salarios de bachilleres y licenciados universitarios rigen para trabajadores con títulos debidamente reconocidos y precisa las condiciones para aplicar la categoría académica.

Cuando una disposición legal o administrativa exija al trabajador un título de los incluidos en la fijación, deberá pagársele el salario mínimo correspondiente. Sin embargo, si las tareas que desempeña están clasificadas en una categoría ocupacional superior, prevalecerá el mínimo de esa categoría y no el asociado al grado académico.

Para ubicar correctamente las ocupaciones, la norma remite a los perfiles ocupacionales aprobados por el Consejo Nacional de Salarios. Por ello, la revisión del salario debe considerar tanto los requisitos del puesto como las labores realizadas, y no únicamente el título que posee la persona contratada.

La fijación de salarios mínimos del sector privado para 2027 entrará en vigor el 1.º de enero e incorpora un aumento general de 1,70%. (Shutterstock)

¿Cómo se obtiene el monto mensual?

La tabla oficial expresa el salario de los licenciados universitarios por jornada ordinaria diaria. A partir de ese valor, el artículo 7 establece cómo calcular la remuneración según la periodicidad de pago acordada.

Modalidad Mínimo para licenciatura universitaria en 2027 Jornada ordinaria diaria ¢27.016 Pago quincenal: monto diario multiplicado por 15 ¢405.240 Pago mensual: monto diario multiplicado por 30 ¢810.480

Fuente: decreto ejecutivo 45944-MTSS, artículos 1 y 7. Los montos quincenal y mensual se calculan a partir del mínimo diario publicado.

La norma indica que, cuando el patrono acuerde pagar mensual o quincenalmente, deben remunerarse todos los días a razón de 30 por mes, independientemente de si la actividad es comercial o no comercial.

Para el pago semanal sí existe una diferencia: en actividades comerciales se multiplica el mínimo diario por siete, pues se incluye el día de descanso; en las no comerciales, se multiplica por la cantidad de días efectivamente laborados durante la semana.

Algunos profesionales tendrán un adicional por disponibilidad

El decreto también contempla un pago adicional de 23% sobre el salario mínimo para profesionales con bachillerato o licenciatura universitaria sujetos a disponibilidad, bajo las condiciones descritas en la norma y los límites del artículo 143 del Código de Trabajo.

Este adicional no corresponde automáticamente a todas las personas con título universitario. Su aplicación depende de que la contratación reúna las condiciones señaladas para ese régimen de disponibilidad.

¿Cuánto recibirán los bachilleres universitarios?

Para los trabajadores a quienes corresponda la categoría de bachiller universitario, el mínimo será de ¢22.512 por jornada ordinaria diaria. Bajo pago mensual, el equivalente será de ¢675.360.

Así, la diferencia entre los mínimos de bachillerato y licenciatura será de ¢135.120 al mes, al aplicar en ambos casos la fórmula de 30 días establecida por el decreto.

Grado académico Mínimo por jornada ordinaria diaria Equivalente con pago mensual Bachillerato universitario ¢22.512 ¢675.360 Licenciatura universitaria ¢27.016 ¢810.480

Fuente: decreto ejecutivo 45944-MTSS. Los equivalentes mensuales corresponden al monto diario multiplicado por 30.

¿Qué pasa si el salario ya supera el mínimo?

La nueva fijación establece los pisos salariales obligatorios, pero no ordena un incremento general para todas las remuneraciones del sector privado. El artículo 5 dispone que el decreto no modifica los salarios superiores a esos mínimos derivados de contratos individuales, convenios colectivos o leyes específicas.

Por tanto, la entrada en vigor de la tabla obliga a respetar el nuevo mínimo aplicable a cada contratación, pero no implica que todos los licenciados que ya ganen más de ¢810.480 mensuales recibirán automáticamente un aumento de 1,70%.