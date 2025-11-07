Economía y Política

Los mejores y peores cantones en competitividad: uno logra desempeño “destacado” por primera vez

La categoría ‘destacado’ se obtiene tras superar la calificación de 70 puntos en el desempeño de competitividad.

Por Tatiana Soto Morales

Por primera vez desde que se creó el Índice de Competitividad Nacional (ICN), un cantón del país alcanzó la categoría de “desempeño destacado”, consolidando el liderazgo de la provincia de Heredia en la medición más reciente.








