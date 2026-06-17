Economía y Política

Los nuevos diputados cumplieron un mes en su puesto: analizamos su trabajo

El inicio legislativo estuvo marcado por acuerdos amplios en el Plenario, pero un mes bastó para que los temas más polémicos expusieran las diferencias entre las fuerzas políticas

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Por Tatiana Soto Morales

La nueva cohorte de legisladores acumula poco más de un mes de labores en Cuesta de Moras, en un escenario marcado por un oficialismo dominante y una oposición que intenta mantenerse cohesionada en torno a sus intereses comunes.








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Asamblea LegislativaPrimer mes
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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