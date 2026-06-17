Los nuevos diputados cumplieron un mes en su puesto: analizamos su trabajo

La nueva cohorte de legisladores acumula poco más de un mes de labores en Cuesta de Moras, en un escenario marcado por un oficialismo dominante y una oposición que intenta mantenerse cohesionada en torno a sus intereses comunes.

A pesar de la clara división que caracteriza a la Asamblea Legislativa, las primeras semanas de esta legislatura 2026-2030 fluyeron con la aprobación de proyectos de ley donde todas las bancadas se unieron en el voto a favor.

Lo que parecía un camino de armonía en el Plenario mostró su grieta más profunda —de momento— durante la discusión sobre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414). Aspectos ambientales y el nuevo papel que desarrollaría el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) provocaron que se negara la apertura del mercado eléctrico y que la presidenta de la República, Laura Fernández, desconvocara el expediente.

El control político y las votaciones de mociones también protagonizaron este primer mes de los diputados en el Congreso, como es usual. El Financiero le detalla qué lograron aprobar y cuáles temas se mantienen generando fricciones en el primer Poder de la República.

Los diputados iniciaron sus labores el pasado 1.° de mayo. (JOHN DURAN)

Adaptándose al ritmo

La primera semana de trabajo de los diputados suele registrar pocos resultados legislativos, ya que está destinada al proceso de adaptación de los nuevos congresistas y al análisis del discurso presidencial. Tradicionalmente, el informe de labores del mandatario se presenta el primer día hábil posterior al inicio de una nueva legislatura o periodo legislativo.

De esta manera, el viernes 1.° de mayo las labores de los legisladores se centraron en ocupar oficialmente las curules, votar por el nuevo directorio legislativo y en escuchar las primeras palabras de los jefes de fracción.

En esta ocasión, los diputados de oposición —la integra la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) — se unieron para anunciar una agenda común que impulsarían durante el periodo.

Las primeras votaciones se realizaron a partir del 7 de mayo, dando inicio formal al trámite legislativo de los proyectos. Ese día, el único expediente que logró convertirse en ley fue el proyecto 24.808, orientado a fortalecer el apoyo al sector cultural mediante el establecimiento de habilitaciones legales para el Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados (reforma parcial a la Ley 4.788, crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y sus reformas).

Aprobaciones

El respaldo mayoritario del Plenario permitió la aprobación, en segundo debate, de 11 proyectos de ley entre el 9 de mayo —un día después del traspaso de poderes— y el 9 de junio de este año.

La aprobación de préstamos internacionales y acuerdos bilaterales concentró cuatro de esos expedientes. Entre ellos destaca el financiamiento de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros en la Gran Área Metropolitana, suscrito entre Costa Rica, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones.

Los demás proyectos relacionados con financiamiento o acuerdos internacionales que obtuvieron el aval del Plenario son los siguientes:

Expediente 24.761: Aprobación del contrato de financiamiento 9653-CR, suscrito entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.

Aprobación del contrato de financiamiento 9653-CR, suscrito entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima. Expediente 25.228: Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre Costa Rica, el BIRF y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, destinados a financiar el Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica.

Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre Costa Rica, el BIRF y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, destinados a financiar el Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica. Expediente 24.998: Aprobación del Acuerdo de Transporte Aéreo entre Costa Rica y el Gobierno de Chile.

Las reformas y modificaciones legales también ocuparon una parte importante de la agenda legislativa durante este primer mes. Entre ellas destacan:

Expediente 23.968: Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), creado mediante la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (8.262).

Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), creado mediante la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (8.262). Expediente 24.642: Ley para el Mejoramiento de la Gestión del Patronato Nacional de la Infancia y el Fortalecimiento del Proceso Especial de Protección de las Personas Menores de Edad. La iniciativa busca fortalecer la gestión institucional del PANI, mejorar la articulación del Proceso Especial de Protección con su Ley Orgánica y promover la observancia efectiva de los derechos de las personas menores de edad, así como procesos de desinstitucionalización.

Ley para el Mejoramiento de la Gestión del Patronato Nacional de la Infancia y el Fortalecimiento del Proceso Especial de Protección de las Personas Menores de Edad. La iniciativa busca fortalecer la gestión institucional del PANI, mejorar la articulación del Proceso Especial de Protección con su Ley Orgánica y promover la observancia efectiva de los derechos de las personas menores de edad, así como procesos de desinstitucionalización. Expediente 25.340: Reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Su objetivo es reforzar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente la recomendación 15, relacionada con la regulación de activos virtuales y proveedores de activos virtuales en el marco de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Su objetivo es reforzar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente la recomendación 15, relacionada con la regulación de activos virtuales y proveedores de activos virtuales en el marco de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Expediente 25.094: Reforma al Código de Comercio y a la Ley 10.597 para garantizar el registro gratuito y expedito del correo electrónico societario.

Yara Jiménez, presidenta del Congreso, distribuyó a los diputados en las distintas comisiones legislativas. La designación que hizo Jiménez generó el descontento de las bancadas de oposición al dejar por fuera de comisiones específicas a legisladores con amplio conocimiento en el tema de análisis. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Grietas en el Plenario

Las principales grietas que se profundizaron entre el frente del oficialismo y el de oposición, además del debate sobre la apertura del mercado eléctrico, se concentraron en la investigación contra el exdiputado Fabricio Alvarado y en el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, archivó la denuncia por hostigamiento sexual contra Alvarado al considerar que la Asamblea Legislativa carece de competencias para sancionar a una persona que ya no ejerce el cargo de diputado. Con ello, el caso quedó cerrado en la vía legislativa.

La decisión provocó fuertes críticas desde la oposición. La diputada liberacionista Iztarú Alfaro afirmó que el oficialismo le falló a las mujeres costarricenses. Por su parte, Claudia Dobles, diputada de la CAC, sostuvo que archivar el expediente evidenció una decisión de la Presidencia legislativa de proteger a Alvarado en lugar de enviar un mensaje contundente contra el acoso, el hostigamiento sexual y la violencia sexual.

Asimismo, el voto en blanco de los diputados oficialistas durante la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional también ha generado malestar entre las bancadas opositoras. Aunque el oficialismo argumenta que no comparte los nombres propuestos para ocupar los cargos, su postura ha bloqueado un proceso de carácter constitucional, manteniendo viva la fricción entre ambos bloques políticos en Cuesta de Moras.