Lotería de visas de EE.UU.: así funciona el sorteo y esto se necesita para participar

Los costarricenses tienen la oportunidad de participar en la lotería de Visas de Diversidad (DV) para países con tasas bajas de inmigración hacia Estados Unidos (EE.UU.). En total serán 55.000 visados los que sorteará el país norteamericano y tendrán validez a partir del año 2025.

El Departamento de Estado de EE.UU. habilitó el formulario electrónico para participar en el programa de DV, el cual cerrará el proceso de inscripción el próximo martes 7 de noviembre a las 10:00 a.m.

El registro en el proceso no tiene costo, pero quienes sean seleccionados para una entrevista deberán pagar la tarifa de solicitud de visa por $330.

EF le explica cuáles son los requisitos para participar de la lotería, qué información es clave detallar para seguir en el proceso, cuándo se recibe algún tipo de respuesta y la cantidad promedio de visas que se pueden destinar a Costa Rica.

Requisitos

Ser nativo de Costa Rica u otro país con baja tasa de inmigración hacia EE.UU.

Secundaria concluida.

Dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años.

Enviar el formulario electrónico en el sitio web www.dvprogram.state.gov . No se aceptan inscripciones incompletas o enviadas por cualquier otro medio. La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica no tiene relación directa con este proceso.

Fotografía tomada recientemente (en los últimos seis meses).

Detalles clave

En caso de vivir en pareja y tener hijos hay detalles que cobran relevancia:

Fotografía tomada recientemente (en los últimos seis meses) de su cónyuge y una de cada uno de sus hijos en caso de tener.

Estado civil y nacionalidad del cónyuge.

“No incluir a su cónyuge elegible o incluir a alguien que no sea su cónyuge puede hacer que usted no sea elegible como solicitante principal de DV y que su cónyuge e hijos no sean elegibles como solicitantes derivados de DV. Debe incluir a su cónyuge incluso si actualmente está separado de él, a menos que esté legalmente separado”, puntualiza el Departamento de Estado en su sitio web.

Verificación del proceso

Después de enviar toda la información por medio del formulario en la web, aparecerá una pantalla de confirmación que contiene el nombre del solicitante y un número de confirmación único. Con dicho número podrá darle seguimiento al estado de su solicitud en línea ingresando a www.dvprogram.state.gov , en el apartado de verificación, a partir del 4 de mayo de 2024.

“Es extremadamente importante que tenga la impresión de su página de confirmación y número de confirmación único. Se sabe que facilitadores de visas sin escrúpulos ayudan a los entrantes con sus entradas, guardan la página de confirmación impresa y luego exigen más dinero o actividades ilegales a cambio del número de confirmación”, advierte el Departamento de Estado en su sitio web.

Si el cónyuge es ciudadano estadounidense o residente permanente legal no es necesario incluirlo.

Si es seleccionado en el proceso se le asignará una cita de entrevista. En esa etapa deberá pagar por la solicitud de visa, cuyo costo es de $330. (Shutterstock)

Cantidad promedio

Ningún país puede recibir más del 7% de las DV disponibles en un año. Es decir, la cantidad máxima de nativos costarricenses que pueden salir favorecidos en el sorteo son 3.850, aunque la cantidad puede ser mucho menor.

El Departamento de Estado determina a los seleccionados mediante un sorteo informático aleatorio.

Los ganadores deben recibir las visas antes de 30 de septiembre del 2025.