Luz Mary Alpízar: “Soy yo la que tiene la voz del Partido de Progreso Social Democrático”

“Traidora” y “Judas”. Esos fueron los calificativos que la bancada oficialista y Rodrigo Chaves, presidente de la República, dirigieron a la diputada y fundadora del partido de gobierno Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar.

Alpízar recibió esos calificativos al votar en contra de línea de gobierno sobre el veto parcial al proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Pero la ruptura entre ella y los compañeros de fracción data de meses atrás.

La fundadora ha solicitado la salida de sus compañeros de fracción tras darse a conocer que apoyan a un nuevo partido, mientras que dichos legisladores señalan a la diputada de no seguir la línea del Gobierno y en marzo anterior dieron un voto de censura hacia Alpízar.

La legisladora atendió a EF en su despacho para conversar sobre las diferencias entre los miembros del partido, su papel como fundadora y el futuro que vislumbra para el proyecto político que llevó a Rodrigo Chaves a Zapote.

¿Quién es el PPSD, usted o Rodrigo Chaves y sus allegados?

Es un partido que se llama Progreso Social Democrático, hecho con ciudadanía que en más de un 95% nunca había estado en política. Nosotros no apegamos el partido a un caudillo, por tanto yo no puedo decir que el Partido Progreso Social Democrático es Luz Mary Alpízar o es Rodrigo Chaves o cualquier otro nombre.

Nosotros respetamos los procesos bien hechos porque sino, no hubiésemos sido francos con la ciudadanía cuando le dijimos ‘vengan y aprendamos juntos cómo es un proceso electoral’.

La diputada Luz Mary Alpízar asegura que su partido está trabajando de cara a las próximas elecciones municipales 2024 y a las elecciones presidenciales del 2026. (Jorge Navarro Trejos para La Nac)

Usted dice nosotros y uno se pregunta ¿quién es “nosotros”?

Ciudadanos costarricenses.

¿Y esos ciudadanos incluyen a don Rodrigo y sus allegados?

Don Rodrigo llega al partido para la campaña y ya el partido estaba hecho. Teníamos un año de estar con cédula jurídica, escuchando propuestas, recibiendo personas que querían conocer el partido, posibles candidaturas que decían ‘yo quiero representarles en la candidatura de la Presidencia’.

¿Quién es el que habla por el Partido de Progreso Social Democrático?

¿Quién puede hablar en nombre de una organización y en representación de las personas? Quien está dentro de un partido y quien busca que se logren los objetivos de esa agrupación.

Desde luego que soy yo la que tiene la voz del Partido de Progreso Social Democrático, aparte soy su presidenta nacional y su fundadora.

Usted ha dicho que el partido nunca fue un taxi, porque un taxi cobra el pasaje. ¿Su puesto en esta Asamblea no es el pasaje?

No. Yo cedí el primer y segundo lugar de las candidaturas a diputados de San José. Cualquiera que hace que un partido llegue con todo el equipo y pone tiempo, alma, vida y corazón hubiese exigido el primer lugar de San José. Y yo no exigí eso porque queríamos acatar la voluntad de don Rodrigo y del equipo y él consideraba que era doña Pilar, entonces yo cedí.

Se tiene que saber por qué se lucha. Mis decisiones no están apegadas a negociaciones ni de espacio, ni de plata, ni de nada.

Luz Mary Alpízar fue señalada por el presidente de la República como una persona 'Judas' por 'traicionar' al partido. (Jorge Navarro Trejos para La Nac)

¿Usted se arrepiente de esa decisión?

No, porque no ha terminado el mandato de don Rodrigo y yo espero que le demos a los costarricenses lo que nosotros sopesamos en ese momento. Sopesamos que el país necesitaba a alguien libre de amarras, sopesamos que se ocupaba alguien con las capacidades para atender los temas álgidos y difíciles de Costa Rica, que son muchos, pero el económico en especial. Yo quiero ver resultados y si hablamos de resultados en números grandes, cuando don Rodrigo presentó aquí su informe se ve que hemos venido avanzando y creciendo.

Hay un tema a fondo y es que en las formas no compaginamos. El estilo mío es más pausado, más tranquilo. Yo he sido consultora por muchos años, soy docente, entonces he aprendido que en la vida todas las voces suman. Esas formas no son las nuestras, pero bueno, fue el tipo de liderazgo al que el país le dio el espacio.

Yo no puedo arrepentirme ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, soy una persona muy perseverante y lo que yo sí espero son resultados y cambios.

El presidente Chaves le dirigió palabras muy fuertes después de que usted votara a favor del plan para sacar a Costa Rica de la lista gris. ¿Por qué usted votó a favor de ese proyecto, en contra de la línea oficialista, siendo que usted se denomina diputada oficialista?

No me denomino, soy. Yo soy diputada oficialista, quiérase o no. No soy yo la que me he movido.

Las palabras de don Rodrigo las analizaremos a la luz de lo que se tenga que analizar.

Yo siempre he dicho que cuando usted y yo no estemos de acuerdo, yo le doy las gracias por el tiempo compartido y ya no estamos cerca. Creo que es así como se resuelven las situaciones, no menoscabando, no dañando la integridad.

No le estoy dando el valor quizás a todas esas palabras, porque son como el eco entre lo que dice doña Pilar y lo que dice don Rodrigo, pero no me puede hacer pensar que ya se derrumbó el mundo.

Según Luz Mary Alpízar, diputada, ella forma parte de las primeras personas que confió en el presidente de la República Rodrigo Chaves. (Jorge Navarro Trejos para La Nac)

¿Por qué usted quebró la línea de fracción?

Los dos proyectos o las dos visiones que había para sacar a Costa Rica de la lista gris de alguna manera habían sido validadas por la Unión Europea. Pero hay un hecho que es la viabilidad política.

Yo apoyo el proyecto, la visión del Ejecutivo. De haber existido viabilidad política para el proyecto del Ejecutivo muy probablemente hubiéramos votado por ese y hubiéramos tenido las negociaciones aquí internas para lograrlo.

El objetivo de este proyecto sí era sacar a Costa Rica de la lista gris. Ustedes ven las votaciones y veníamos perdiendo porque sólo el Frente Amplio se unió a la línea de gobierno y votábamos juntos. Llegamos a tiempos que para mí ya ponían en riesgo el objetivo principal del proyecto que era sacar a Costa Rica de la lista gris.

Estas son decisiones que uno toma después de un análisis toda una noche. A diferencia de lo que, lastimosamente, dijo el gobierno de que quién sabe qué nos dieron y poner en tela de duda nuestro honor como diputados.

¿Hay facciones rodriguistas dentro del partido?

En el partido de nosotros hay gente de esa base, que ya les expliqué (afiliados antes de la adhesión de Rodrigo Chaves), más gente que llegó para la campaña. Y la gente que llegó en campaña llega exactamente porque les gusta el liderazgo de Rodrigo Chaves o Pilar Cisneros y el resto de diputados.

Dentro del partido nosotros decimos que fuimos los primeros que confiamos en don Rodrigo Chaves y no es que estamos en contra de él. Para nosotros no existe esa separación y esa parcialización.

La gente que llegó en campaña y se quedó con Progreso, después de todas estas desbandadas, es gente más crítica. Dentro del partido puede haber gente más rodriguista que otra, sí puede ser. Pero en este momento eso no es algo que nos desvela internamente.

Nosotros nacimos como partido para hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes no es decirlo, es vivirlo. Por ejemplo, con las papeletas (para las elecciones municipales), yo tengo dos papeletas en un cantón con una lucha fuerte entre ellos. Una de esas papeletas, unos días antes de la asamblea cantonal, decide que se va. Entonces, la que queda está muy feliz y contenta. Hacemos una asamblea con más de 200 personas y a los cuatro días también se va para el mismo partido. ¿Cómo explicamos eso? Le he dicho a las bases nuestras que son aspiradoras políticas, que vienen, jalan gente y van a golpear a gente buena que quizás dijo “es aquí”, y hoy por hoy no están en nada.

Antes de crear y formar parte del PPSD, la hoy diputada estuvo en las filas del partido Nueva Generación como secretaria. (Jorge Navarro Trejos para La Nac)

¿Usted creó cuellos de botella para que miembros del partido no pudieran integrarse a las estructuras cantonales?

Aquí no manda una persona, no es Luz Mary Alpízar. Llevamos a más de tres asambleas nacionales los procesos que queríamos seguir y terminábamos sin el documento aprobado. Hicimos reuniones con los liderazgos provinciales, los presidentes de provincia, las comisiones, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política.

Entonces, no son cuellos de botella, no. Es exactamente lo que hoy le permite a Progreso haber terminado su proceso de papeletas ocho días antes de la fecha.

No son cuellos de botella. Es que aquí nadie toma el código electoral y se sienta a pensar, sobre todo en los partidos emergentes. Hoy el proceso que tenemos es un proceso sano que se siguió poco a poco.

¿Y cuál es el futuro para el partido?

Nosotros vamos para un proceso fuerte de formación. Nos han tocado procesos muy rápidos, ustedes ven: una elección nacional y ya ser partido de gobierno.

Vamos a seguir construyendo para el 2024 y también para el 2026, es decir, nosotros sí tenemos ya una visión, ya arrancamos, ya pusimos el pie aquí.

Mucha gente quiere que yo ya diga quién es el candidato de 2026. No es nuestro estilo, esto tiene que ser también consensuado, y creo que eso es lo que le da solidez al partido.