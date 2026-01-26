Magistrados del TSE llaman a votar con orgullo y a defender la democracia en las urnas

A una semana de una nueva jornada electoral, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hicieron un llamado a ejercer el voto con responsabilidad, respeto y compromiso con la democracia, en cadena nacional de televisión.
“Votar no es una costumbre vacía de contenido; es una expresión más profunda de lo que somos y no es un simple trámite; es uno de los actos más valiosos de la vida democrática del país”, aseguró la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría.
En la misma línea, Max Esquivel Faerron, magistrado vicepresidente, subrayó que el voto es una forma de manifestar interés por el futuro nacional: “el voto es una manera de decirle al país que nos importa, que no le damos la espalda a nuestro futuro”.
El proceso electoral costarricense se caracteriza por tener una amplia participación de partidos políticos. Para que una candidatura presidencial gane en primera ronda, debe obtener al menos el 40% de los votos válidos. Si ninguna lo logra, se convoca a una segunda ronda electoral entre las dos candidaturas con más votos.
“Cada persona que acude a las urnas envía un mensaje poderoso: que creemos en el país y que, más allá de nuestras diferencias, Costa Rica es nuestro destino común”, afirmó la magistrada Luz Retana Chinchilla.
Así votará Costa Rica
-3,7 millones de personas inscritas en el padrón electoral.
-67.270 costarricenses en el extranjero podrán votar, un 24,4% más que en 2022.
