Magistrados del TSE llaman a votar con orgullo y a defender la democracia en las urnas

El próximo domingo 1 de febrero muchos costarricenses ejercerán su derecho al sufragio

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

A una semana de una nueva jornada electoral, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hicieron un llamado a ejercer el voto con responsabilidad, respeto y compromiso con la democracia, en cadena nacional de televisión.








