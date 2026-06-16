Economía y Política

“Mano Firme”: conozca los detalles de la propuesta de ley de Laura Fernández para endurecer penas y limitar beneficios carcelarios

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Por Mathew Chaves

La presidenta de la República, Laura Fernández, remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto “Mano Firme ante la Reincidencia Delictiva” (expediente N.º 25.616), que reforma el Código Penal y el Código Procesal Penal. La iniciativa forma parte de un paquete de seis leyes ejecutivas en seguridad ciudadana.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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