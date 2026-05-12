Economía y Política

Manufactura en zonas francas modera su dinamismo tras el histórico “boom” de los dispositivos médicos

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Por Redacción EF

La industria manufacturera costarricense registró un incremento del 3,6% en marzo del 2026, lo que representa una desaceleración de 5,0 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.








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