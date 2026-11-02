Economía y Política

Marchamo digital 2027 en Costa Rica: siete preguntas y sus respuestas sobre la etiqueta y el pago

Por Redacción EF

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Costa Rica estrena este lunes 2 de noviembre el marchamo digital, con el inicio del cobro del derecho de circulación correspondiente al 2027. El nuevo modelo sustituye la renovación anual de la calcomanía por una etiqueta electrónica que podrá permanecer hasta diez años en el parabrisas y convierte en digital el documento que antes se entregaba en papel.








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Redacción EF

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