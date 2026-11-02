Marchamo digital 2027 en Costa Rica: siete preguntas y sus respuestas sobre la etiqueta y el pago

Costa Rica estrena este lunes 2 de noviembre el marchamo digital, con el inicio del cobro del derecho de circulación correspondiente al 2027. El nuevo modelo sustituye la renovación anual de la calcomanía por una etiqueta electrónica que podrá permanecer hasta diez años en el parabrisas y convierte en digital el documento que antes se entregaba en papel.

La digitalización no significa que desaparezca la etiqueta física ni que el propietario pueda pagar una sola vez por toda la vida útil del dispositivo. El cambio modifica la identificación del vehículo y la entrega del comprobante, pero mantiene la obligación de cancelar el marchamo cada año. Estas son las respuestas a siete preguntas sobre su funcionamiento.

1. ¿Qué es el marchamo digital y qué cambia a partir de hoy?

El sistema combina una etiqueta electrónica, que se adhiere a la parte interna del parabrisas, con un documento digital del derecho de circulación. Este último llegará al correo electrónico que la persona proporcione al realizar el pago.

La diferencia frente al esquema anterior es que ya no será necesario retirar una calcomanía nueva cada año. Tras recibir la primera etiqueta, el propietario podrá mantenerla instalada durante su período de vigencia y efectuar los siguientes pagos en línea o mediante los canales habituales. Según el Instituto Nacional de Seguros (INS), el dispositivo tendrá una vida útil de hasta diez años.

El marchamo digital 2027 incorpora una etiqueta electrónica con una vida útil de hasta diez años para los vehículos con parabrisas. (INS/INS)

2. ¿Cuáles vehículos recibirán la nueva etiqueta?

La primera etapa comprende vehículos con parabrisas, entre ellos automóviles, buses y camiones. El INS informó que la orden de compra incluye 1,6 millones de etiquetas para el despliegue del sistema.

Las motocicletas tendrán un proceso diferente: participarán en un plan piloto para comprobar el funcionamiento y la vida útil de la etiqueta en condiciones adversas. Por ello, no están incorporadas de la misma manera que los vehículos con parabrisas en esta fase inicial.

3. Si la etiqueta dura diez años, ¿hay que seguir pagando todos los años?

Sí. Los diez años corresponden a la vida útil del dispositivo, no a la vigencia del pago. La obligación de cancelar el derecho de circulación se mantiene anualmente, aunque el propietario conserve la misma etiqueta.

Tampoco debe confundirse la renovación tecnológica con los ajustes en el monto del recibo. El marchamo reúne distintos rubros, entre ellos el impuesto a la propiedad de vehículos y el Seguro Obligatorio Automotor (SOA). En consecuencia, una variación en la tarifa del seguro no equivale necesariamente al mismo cambio porcentual en el total que debe pagar cada propietario.

4. ¿Cómo se recibe el comprobante y qué debe presentar el conductor ante una autoridad?

El documento del derecho de circulación dejará de entregarse en papel como parte del nuevo esquema y se enviará al correo electrónico indicado al pagar. Por eso, será importante verificar que la dirección suministrada sea correcta.

El INS señala que el conductor deberá mantener ese documento disponible cuando lo solicite una autoridad. La institución también anunció que habilitará otras formas de descarga para quienes no puedan recibirlo por correo electrónico. La digitalización cambia el formato del comprobante, pero no elimina la obligación de tenerlo disponible.

5. ¿La etiqueta tiene GPS o permite rastrear el vehículo?

No. Según el INS, el dispositivo no cuenta con GPS ni monitorea la ubicación de los vehículos. La etiqueta incorpora tecnología UHF y mecanismos de seguridad destinados a mejorar la identificación y reducir las posibilidades de fraude, falsificación o manipulación.

Uno de esos mecanismos consiste en que el dispositivo se autodestruye si se despega del parabrisas. Por tanto, no está diseñado para retirarse y colocarse nuevamente.

6. ¿Cómo se coloca y qué ocurre si queda mal pegada?

La etiqueta debe adherirse por dentro del parabrisas, como se hace con la calcomanía actual. Antes de colocarla, el propietario debe limpiar el vidrio, de acuerdo con las indicaciones del INS.

Si queda mal pegada, será necesario acudir a una oficina de la institución para gestionar la reposición. Intentar corregir su posición despegándola puede inutilizarla, debido al mecanismo de autodestrucción que incorpora.

7. ¿Dónde se puede consultar y pagar el marchamo 2027 y cuál es la fecha límite?

El cobro comienza este lunes 2 de noviembre. El INS mantiene canales digitales y presenciales para consultar y pagar, entre ellos su plataforma oficial, sucursales y puntos autorizados de recaudación. Al efectuar el trámite, el propietario debe revisar la información del vehículo y proporcionar correctamente el correo al que llegará el documento digital.

Los propietarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar el marchamo correspondiente al 2027 sin exponerse a las consecuencias de circular con el derecho de circulación vencido. Aunque el pago pueda hacerse por medios electrónicos, en esta primera entrega será necesario obtener la nueva etiqueta física; en los años siguientes podrá conservarse la misma, durante su período de vigencia.