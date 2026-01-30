Más costarricenses figuran en el padrón electoral en el extranjero, pero el 89% no vota

Olman Quirós recorrerá cuatro horas y media en tren desde Múnich, Alemania, hasta Viena, Austria, para ejercer su derecho al voto el próximo domingo 1.° de febrero, cuando Costa Rica elija a la persona que gobernará el país durante el periodo 2026-2030.

Quirós, ingeniero e investigador del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), forma parte de los 67.270 costarricenses habilitados para sufragar desde el extranjero en estas elecciones.

“Es la primera vez que voy a votar en el extranjero. En las elecciones pasadas ya estaba inscrito en el consulado de Viena, pero no fui porque aún era estudiante y se me dificultaba más el viaje y el hospedaje. Ahora me arrepiento y por eso estas elecciones no me las pierdo”, comentó el investigador, quien eligió el consulado en Viena porque la distancia es menor en comparación con el viaje hasta Berlín.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cuenta con 91 juntas receptoras de votos distribuidas en 42 países. En total, serán 49 consulados habilitados para los comicios 2026.

Aunque el padrón electoral en el extranjero creció de 12.654 personas en 2014 —año en que por primera vez se permitió votar fuera del territorio nacional— a 50.832 electores en 2022, la participación efectiva ha sido limitada. En ese último proceso, el abstencionismo alcanzó casi al 90% del electorado inscrito.

Históricamente, el voto emitido desde el exterior se inclinó mayoritariamente hacia el Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones de 2014 y 2018. En los comicios más recientes, la preferencia cambió hacia el Partido Liberación Nacional (PLN), agrupación que se ha mantenido de forma consistente entre las tres opciones más votadas fuera del país.

A pesar de que cada elección suma miles de nuevos inscritos en el extranjero, los niveles persistentemente altos de abstencionismo diluyen su capacidad de incidencia en el resultado final. Foto: Facebook del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Facebook del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto)

Votar fuera de Costa Rica

El principal aspecto que Quirós lamenta de emitir su voto a miles de kilómetros de Costa Rica es la imposibilidad de elegir diputaciones. Aun así, está decidido a emprender un viaje de 400 kilómetros hasta el consulado en Viena para participar en la jornada electoral.

La cantidad de electores inscritos en Austria aumentó un 552,9% entre 2014 y 2026. Alemania, por otra parte, se posiciona como la segunda nación europea con mayor cantidad de votantes costarricenses para estos comicios, con 1.626 personas inscritas, lo que representa un incremento del 879,5% respecto a 2014.

España lidera la lista en Europa, con 2.688 costarricenses inscritos para las elecciones de 2026, frente a apenas 368 hace 12 años. En conjunto, el padrón electoral en el Viejo Continente entre la primera y la próxima elección es seis veces más grande.

No obstante, el país con la mayor cantidad de votantes costarricenses en el exterior es Estados Unidos, donde están inscritos 44.580 electores, un crecimiento del 436% en relación con 2014. En esa nación se concentran también los consulados con mayor número de personas registradas: Nueva York (19.100), Miami (7.547), Los Ángeles (6.138) y Atlanta (4.906).

Según los datos del padrón electoral de 2026, la edad promedio de los votantes costarricenses en el extranjero es de 44,88 años.

Por cuarta ocasión los costarricenses residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al sufragio. (Albert Marín)

Agrupaciones políticas con mayor apoyo

En las elecciones de 2014 y 2018, la preferencia del electorado en el exterior coincidió con la agrupación que finalmente llegó a la Presidencia de la República. En ambos casos, el respaldo favoreció al PAC, primero con Luis Guillermo Solís y luego con Carlos Alvarado.

En las elecciones de 2018 y 2022, el voto emitido en el extranjero no anticipó plenamente a los contendientes del balotaje. En ambos procesos, uno de los dos partidos que avanzó a la segunda ronda quedó fuera del grupo de las tres fuerzas más votadas en la primera ronda entre los costarricenses fuera del país: Restauración Nacional en 2018 y Progreso Social Democrático en 2022.

Mientras el PLN se ha mantenido de forma constante entre las tres agrupaciones con mayor respaldo fuera del país desde que se habilitó el voto en el extranjero, el Partido Frente Amplio (FA) integró el “top 3” en 2014 y 2022.

Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que en el pasado fue parte del bipartidismo costarricense, solo logró ubicarse entre las tres fuerzas más votadas en el exterior en 2018, sin alcanzar la fuerza necesaria para avanzar a una segunda ronda.

El Partido Liberal Progresista (PLP) fue, en cambio, la segunda agrupación con mayor apoyo entre los votantes en el extranjero en 2022 en primera ronda.

En conjunto, el comportamiento del voto costarricense fuera del país muestra un patrón cambiante a lo largo del tiempo. Mientras que en las elecciones de 2014 y 2018 el respaldo desde el exterior coincidió con la agrupación que finalmente llegó a la Presidencia, en los procesos más recientes esa correspondencia dejó de observarse.

Alto abstencionismo

Pese a la posibilidad de participar en la vida democrática del país, el peso electoral de los costarricenses en el exterior se diluye por un persistente abstencionismo.

En 2014, la abstención en la primera ronda alcanzó el 78,1% del electorado inscrito. En 2018 aumentó al 86,1% y en 2022 se elevó aún más, hasta el 87,6%.

Las segundas rondas reflejan una tendencia similar. En 2014, el 84,6% de las personas habilitadas para votar desde el extranjero se abstuvo; en 2018 la cifra fue del 84,9% y en 2022 se registró el nivel más alto, con un 89,15%.

El balotaje no solamente significa una segunda oportunidad de los ticos para votar, sino que en el caso de costarricenses en el extranjero puede significar nuevamente una inversión en transporte, alojamiento y alimentación.

Quirós pretende no formar parte del grupo de abstencionistas. Por esa razón, emprenderá su viaje días antes de las elecciones, con el objetivo de conocer Viena y evitar cualquier contratiempo.

No obstante, su caso sigue siendo la excepción y no la regla. Mientras el padrón electoral continúa ampliándose fuera del país, el protagonismo efectivo en las urnas sigue marcado por el abstencionismo.