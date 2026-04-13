Economía y Política

Más mercados, mismas dependencias: la deuda pendiente de la diversificación de IED

Costa Rica busca diversificar sus exportaciones e IED ante los cambios comerciales en Estados Unidos, aunque mantiene su fuerte anclaje en dispositivos médicos y en el mercado norteamericano.

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Por Tatiana Soto Morales

La intención de diversificar mercados y productos se ha mantenido de forma sostenida desde hace más de una década en los discursos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Este objetivo cobró mayor relevancia ante los embates recientes de la política comercial de Estados Unidos (EE. UU.).








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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