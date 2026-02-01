Matrimonio civil gratuito en el TSE: cómo solicitarlo y cómo está la lista de espera para 2026

El matrimonio civil gratuito forma parte de los servicios que ofrece el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a través del Registro Civil y es una alternativa utilizada por parejas que optan por una ceremonia civil sin costo directo.

Este trámite se desarrolla en las instalaciones de la institución bajo un marco legal específico, con requisitos formales y una organización administrativa que define la forma en que se reciben las solicitudes, se asignan las citas y se llevan a cabo.

Actualmente, el arancel de honorarios por servicios profesionales establece que la celebración del matrimonio devenga honorarios mínimos de alrededor de ¢110.000 al abogado que medie el acto.

No obstante, algunos despachos optan por tomar como guía montos mínimos de ¢121.000 según la fecha, lugar y otras condiciones de celebración de la boda. Sin embargo, el plazo de espera se reduce significativamente (puede ser de 24 a 48 horas después de la publicación de un edicto), por lo que debe evaluar qué le resulta más favorecedor.

Requisitos y procedimiento

De acuerdo con la información de la página web del Tribunal, el trámite de matrimonio se gestiona ante la Sección de Inscripciones, Unidad de Matrimonios del Registro Civil e inicia con la presentación de una solicitud formal por parte de ambos contrayentes.

La normativa exige que las dos personas se presenten juntas para firmar la solicitud y aportar la documentación requerida, como paso previo a la asignación de una cita para la celebración del acto matrimonial.

La institución recibe las solicitudes en su sede central de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m. con un máximo de diez cupos diarios, mientras que en las oficinas regionales el horario de recepción se extiende de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

En ambos casos, la institución asigna las citas según el orden de presentación de las parejas y la disponibilidad de agenda de cada sede, un criterio que aplica para todo el país.

Para las personas nacionales, el trámite exige la presentación de la cédula de identidad vigente y en buen estado. En el caso de personas extranjeras, el proceso incluye la presentación del documento migratorio válido emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, así como certificados de nacimiento y de estado civil apostillados.

Cuando estos documentos se emiten en un idioma distinto al español, se solicita una traducción oficial y, en el caso del certificado de estado civil, el documento debe contar con una fecha de emisión reciente, salvo que indique expresamente un periodo de vigencia distinto.

El procedimiento también requiere la identificación de dos testigos, quienes deben presentar su documento de identidad vigente solamente el día del matrimonio.

Adicionalmente, se debe acordar la publicación de un edicto en el diario oficial La Gaceta, cuyo costo asume la pareja y oscila entre los ¢6.000 y ¢7.000, como paso previo a la asignación de la fecha del acto.

Una vez completado lo anterior, es indispensable asegurarse de indicar una dirección de correo electrónico y número de teléfono como medios para recibir notificaciones sobre el proceso.

La celebración del matrimonio se realiza dentro de los horarios administrativos definidos por la institución. Una vez que el Registro Civil completa el acto, inscribe el matrimonio conforme a la normativa vigente.

Tiempo de espera

A diferencia de los servicios privados, el matrimonio civil gratuito responde a una agenda institucional que se construye a partir de la capacidad operativa del Registro Civil, la disponibilidad de personal autorizado para celebrar los actos y el orden de presentación de las solicitudes.

Estos elementos influyen directamente en el tiempo que transcurre entre la entrega de los requisitos y la fecha asignada para la celebración del matrimonio, un aspecto que las parejas deben considerar dentro de su planificación.

Según la oficina de prensa de la institución, a la fecha el tiempo de espera para acceder a una cita de matrimonio civil sin costo ronda los cinco y seis meses, un plazo que responde al volumen de solicitudes y la disponibilidad de espacios.

Los matrimonios de este tipo se celebran de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.