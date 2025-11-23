Economía y Política

Megaincendio en Desamparados: esto es lo que se sabe hasta ahora

Un incendio en San Rafael Arriba de Desamparados consumió más de 10.000 m² de bodegas y movilizó 19 unidades de Bomberos. Aparenta ser el siniestro de mayor magnitud en 2025.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

Un incendio de grandes proporciones se registró la mañana de este domingo en un complejo de bodegas en San Rafael Arriba de Desamparados. La alerta ingresó poco después de las 11:00 a. m., cuando el Cuerpo de Bomberos recibió reportes sobre un fuego de rápida propagación dentro de una nave industrial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
incendio Costa RicaBomberosLa Capri
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.