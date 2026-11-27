La ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle, ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) tramitar y, si cumplen los requisitos, otorgar permisos de corta de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo a proyectos que no sean hoteleros. La moratoria que impuso la Sala Constitucional sigue vigente para hoteles y condohoteles.

La Directriz 009-2026 se publicó el 27 de noviembre en La Gaceta N° 226. Es de acatamiento obligatorio para todo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

El trasfondo judicial

La Sala Constitucional (expediente 25-024408-0007-CO) dictó medidas cautelares con una moratoria total para otorgar permisos de tala en Papagayo cuando se hagan en el contexto de proyectos hoteleros.

La Sala aclaró después que la suspensión de construcciones y cambios de densidad se refiere a los casos en que se aplicó, o se pretende aplicar, la compensación de densidades y coberturas del Decreto 44448-MP-TUR. Por eso, dice la directriz, las medidas deben aplicarse según su objeto y sin presumir que toda actividad en el polo es hotelera.

La compensación de densidad y cobertura ya no existe en la normativa del Polo. Fue eliminada por el Decreto 45823-MP, publicado en el Alcance 76 a La Gaceta 110 del 16 de junio de 2026. Siguen vigentes los límites ordinarios de densidad y cobertura del Plan Maestro.

Vista de zona boscosa en el sector de Playa Panamá en el Golfo de Papagayo en Liberia, Guanacaste. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué ordena la directriz?

Certificación del ICT: toda solicitud debe tener antes del análisis de fondo una certificación oficial del Instituto Costarricense de Turismo. Debe indicar la vigencia de la concesión, la conformidad con el Plan Maestro, el uso autorizado y si hubo compensaciones de densidad o visados hoteleros. También debe delimitar el polígono exacto. Sin ella no puede concluir el trámite.

Proyectos no hoteleros: las solicitudes de infraestructura residencial, residencial turística, comercial, institucional u otra no hotelera pueden resolverse. Debe haber certificación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), y el Sinac conserva la potestad de revisar los aspectos forestales y ambientales. La sola ubicación dentro del polo no impide tramitarlas.

Hoteles y condohoteles: no se pueden otorgar permisos mientras rija la medida cautelar. En proyectos mixtos, la prohibición alcanza solo las obras con vínculo directo, concreto y funcional con el componente hotelero. Pertenecer al mismo proyecto o concesión no basta para extenderla.

Verificación técnica: el Sinac debe cotejar el inventario forestal georreferenciado con la certificación del ICT, los planos, la viabilidad ambiental y las coordenadas. No se autoriza si hay contradicciones sustanciales sobre la finalidad real de la corta.

Criterio jurídico obligatorio: hace falta un criterio jurídico institucional si se trata de más de 100 árboles, de una controversia fundada sobre la naturaleza hotelera, de otras medidas cautelares o de una controversia jurídica singular.

Motivación reforzada: toda resolución debe detallar los hechos, la certificación del ICT, la finalidad de la corta, el análisis de componentes hoteleros y el análisis técnico forestal.

Vigencia y alcance

La directriz rige desde su firma. Los expedientes pendientes se tramitan con ella sin reiniciarse, y tienen prioridad los que se suspendieron solo por una lectura general de la moratoria. Los plazos de prórrogas y viabilidades ambientales no se extienden automáticamente.

La directriz queda subordinada a cualquier modificación o levantamiento posterior de las medidas cautelares. Aclara que la sola existencia de una acción de inconstitucionalidad no es motivo de suspensión automática.

Criterios de respaldo

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se apoya en criterios de su Asesoría Jurídica (CARTA-MINAE-DAJ-3042-2026 y DAJ-2138-2026, este último del 10 de agosto de 2026). Según argumentan, si el ICT certifica la naturaleza no hotelera de un proyecto, no hay impedimento jurídico para continuar el trámite ordinario de corta. También se cita el acuerdo SJD-150-2026 del ICT, que reconoce que en el polo coexisten proyectos hoteleros y no hoteleros.

La directriz no fija cifras ni cantidades de proyectos o árboles afectados. El texto no identifica los expedientes pendientes ni quiénes los solicitaron.