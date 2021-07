Ministerio de Hacienda añade 48 plataformas a lista de servicios transfronterizos sujetos al IVA

Plataforma digital Only Fans Only Fans es una de las 48 plataformas digitales sujetas al IVA. Foto: AFP (AFP)

El Ministerio de Hacienda incluyó 48 nuevas plataformas a la lista de servicios transfronterizos que deben pagar el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al cancelar con tarjeta de crédito o débito.

Los servicios transfronterizos son aquellos que un proveedor, que no está ubicado en Costa Rica, brinda por medio de Internet o alguna plataforma digital y es un servicio consumido en el territorio nacional. El cobro de este gravamen se instauró en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado aprobada por el Plenario Legislativo mediante la Ley 9635.

Entre las plataformas añadidas se encuentran: Only Fans, HBO Plus, Team Viewer, Microfocus, One Identity, Odoo, Quest, Softerra, Tivoli, Zoho, Nagios, Tivoli, Lepide, Zabbix, entre otras.

Con la incorporación de estas 48 plataformas mediante el Oficio SDPEC-110-2021, el listado de servicios transfronterizos que tienen que pagar un 13% del IVA -tasa aplicada en la mayoría de bienes y servicios- ahora está compuesto por 71 plataformas.

El gravamen para estas nuevas plataformas rige a partir de mañana viernes 23 de julio.