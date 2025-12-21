Economía y Política

Ministro de Comex sobre aranceles: “No fue un castigo para Costa Rica ni un fracaso de la negociación”

Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, conversó con ‘El Financiero’ sobre la política arancelaria que afecta a Costa Rica, la próxima negociación que tendrá con EE. UU. y la baja en el flujo de inversión extranjera directa en el territorio nacional.

Por Tatiana Soto Morales

La dinámica del comercio exterior a nivel mundial sacudió a Costa Rica tras la política arancelaria impuesta por el gobierno de Donald Trump.








EntrevistaManuel Tovar
