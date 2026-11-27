El Poder Ejecutivo fijó las nuevas tarifas por el acarreo y la custodia de vehículos detenidos por infracciones a la Ley de Tránsito.

El acarreo cuesta ¢7.402,62 en los primeros 6 km y la custodia ¢4.235,85 por día. El Decreto N° 45997-MOPT se publicó en La Gaceta N° 226 del 27 de noviembre.

El decreto actualiza dos tarifas del Reglamento para el Cobro de Tarifas por Acarreo de Vehículos Detenidos (Decreto 39098-MOPT, de 2015). Es el reglamento que se aplica en el marco de la Ley de Tránsito N° 9078.

Concepto Tarifa Acarreo, de 0 a 6 km ¢7.402,62 Cada kilómetro adicional o fracción ¢1.233,37 Custodia en depósito, por día natural ¢4.235,85

Un ejemplo con estas tarifas: un vehículo remolcado 10 km paga ¢12.336,10 de acarreo, es decir ¢7.402,62 más cuatro kilómetros adicionales a ¢1.233,37 cada uno. Si queda tres días en el depósito, se suman ¢12.707,55 de custodia. El total sería ¢25.043,65. Es un cálculo ilustrativo de este medio y no consta en el decreto.

El decreto actualiza los montos que se cobran por los vehículos detenidos por infracciones a la Ley de Tránsito. (Alonso Tenorio)

¿Qué cambia y desde cuándo?

El texto deroga el Decreto 45005-MOPT, del 9 de mayo de 2025, que contenía las tarifas anteriores. Rige a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial.

El decreto fue firmado por la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva. Lleva fecha del 21 de octubre de 2026.

Por qué se actualizan

El artículo 15 del reglamento obliga a revisar los montos al menos una vez al año con el principio de servicio al costo. Ese principio dice que la tarifa debe reflejar el costo de prestar el servicio.

El ajuste se apoya en un informe de la Dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial (oficio CSV-DF EST-ANA-FIN-0002-2025, del 17 de setiembre de 2025). La Junta Directiva del Consejo lo aprobó el 2 de octubre de 2025 (acuerdo CSV-JD-AVIACU-0166-2025).

El decreto indica que no crea ni modifica trámites o requisitos para los administrados. Por eso no pasó por la revisión de Mejora Regulatoria del MEIC.