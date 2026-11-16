El periodista Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado la tarde de este lunes 16 de noviembre. Tenía 51 años.

Según testigos, Rodríguez murió tras recibir varios balazos mientras transitaba en un vehículo en Santo Domingo de Heredia.

En los últimos años realizaba en sus redes sociales múltiples denuncias relacionadas con temas de narcotráfico.

La muerte fue confirmada por representantes de la Cruz Roja a Telenoticias.

También participó en política electoral. En 2021 fue anunciado como aspirante presidencial del Partido Renovación Costarricense para las elecciones de 2022, pero el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó su ratificación por falta de requisitos. Posteriormente, fue designado para encabezar la candidatura a diputados por San José del partido Aquí Costa Rica Manda para las elecciones de 2026.

El periodista era conocido por su trayectoria en radio, prensa escrita y televisión, así como por sus libros sobre personajes, instituciones e historia de Costa Rica.

Declaraciones Fiscal General-Caso Camilo Rodríguez

Entre los espacios televisivos vinculados con su nombre está Alto Contraste, un programa de entrevistas y opinión. También editó un periódico rural en Guápiles.

El periodista mantuvo vínculos con movimientos solidaristas y cooperativistas, organizaciones agrícolas y ambientales, y causas relacionadas con la protección de nacientes de agua y los acueductos comunales.

Camilo Rodríguez tenía 51 años.

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) condenó el asesinato y exigió a las autoridades investigar el crimen con celeridad, de forma exhaustiva y con la mayor prioridad.

En un pronunciamiento, la organización describió a Rodríguez como una voz disidente que denunciaba de manera constante, mediante videos en sus redes sociales, el aumento del crimen organizado y la presencia del narcotráfico en el país. El Colegio sostuvo que la ciudadanía necesita respuestas claras sobre su muerte violenta.

“La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Cuando tenemos miedo de denunciar, padecemos el peor de los males en una sociedad. Camilo Rodríguez no tenía miedo, y hoy su voz se apagó con violencia”, manifestó el Colper.

La entidad también advirtió sobre las afectaciones que enfrenta el periodismo costarricense y señaló que silenciar a quienes ejercen esta labor tiene consecuencias para toda la sociedad. “Cuando se callan las voces de quienes hacen periodismo profesional se está silenciando a todo el país”, afirmó.