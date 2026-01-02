Economía y Política

Multas de tránsito en Costa Rica: IPC negativo fuerza rebaja para 2026; aquí los nuevos montos

Por Redacción EF

Una reducción del 0,22% en las multas de tránsito comenzó a regir en Costa Rica a partir del 1 de enero de 2026, según la Circular 220-2025 del Consejo Superior del Poder Judicial publicada en el Boletín Judicial.








