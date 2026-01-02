Multas de tránsito en Costa Rica: IPC negativo fuerza rebaja para 2026; aquí los nuevos montos

Una reducción del 0,22% en las multas de tránsito comenzó a regir en Costa Rica a partir del 1 de enero de 2026, según la Circular 220-2025 del Consejo Superior del Poder Judicial publicada en el Boletín Judicial.

La rebaja, aunque modesta, aplicará a todas las categorías de infracciones contempladas en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Ley 9078).

El ajuste responde al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual acumulado a junio de 2025, que registró una variación negativa de -0,22%. Este fenómeno deflacionario, que marca el séptimo mes consecutivo de inflación negativa en el país, se ha traducido en rebajas monetarias que oscilan entre ₡57 y ₡800, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Nuevos montos por categoría

Las multas de categoría A, consideradas las más graves, experimentan la mayor reducción en términos absolutos: de ₡363.639 en 2025 a ₡362.839 en 2026. Esta categoría incluye conductas de alto riesgo como conducir a velocidades superiores a 120 kilómetros por hora, manejar bajo los efectos del alcohol, circular con licencia suspendida, o realizar giros en U en zonas prohibidas.

En la categoría B, que sanciona infracciones como transportar menores sin dispositivos de retención infantil adecuados o circular con placas falsas, la multa pasará de ₡245.736 a ₡245.195. No usar cinturón de seguridad o hablar por teléfono móvil mientras se conduce, infracciones clasificadas en categoría C, ahora conllevan una sanción de ₡122.597, frente a los ₡122.868 del año anterior.​

El estacionamiento indebido, catalogado como infracción categoría D y considerado la segunda conducta más sancionada en el país, tendrá una multa de ₡60.679, una reducción de ₡133 respecto al monto vigente en 2025. Durante los primeros cuatro meses de 2025, las autoridades confeccionaron 9.863 multas por esta causa, equivalente a una sanción cada 17,5 minutos en promedio.

Las infracciones de categoría E, que incluyen violaciones a la restricción vehicular, no portar implementos obligatorios como extintor o triángulos, y tocar la bocina de forma abusiva, experimentan la menor reducción: de ₡26.063 a ₡26.005, apenas ₡57 menos.

Contexto económico y ajuste automático

La actualización de los valores responde al mecanismo automático estipulado en el artículo 148 de la Ley de Tránsito (9078), el cual vincula las sanciones al Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual calculado por el INEC al corte de junio. Sin embargo, este ajuste a la baja no es un hecho aislado, sino sintomático de una coyuntura deflacionaria persistente.

Al cierre de noviembre de 2025, Costa Rica registró una inflación interanual de -0,38%, acumulando 31 meses consecutivos por debajo del rango meta de tolerancia establecido por el Banco Central (2% a 4%). Este fenómeno preocupa a los analistas, pues una inflación negativa prolongada puede debilitar la estructura económica doméstica, un riesgo latente más allá del beneficio inmediato de multas más baratas.

Distribución de recursos

Los fondos recaudados por concepto de multas de tránsito se destinan a equipar a la Policía de Tránsito, obras de demarcación vial, instalación de semáforos y programas de educación vial. Además, un porcentaje de cada sanción se distribuye entre instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, la Cruz Roja y las municipalidades.

Las multas de categorías B, C, D y E mantienen un descuento del 15% si el pago se realiza dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la confección del parte. Las sanciones de categoría A no aplican para este beneficio.

Las autoridades han enfatizado que los nuevos montos regirán durante todo el año 2026 y serán de aplicación obligatoria para las autoridades de tránsito en todo el territorio nacional.