Municipalidad de San José amplía el horario de parquímetros en Barrio Escalante, La California y Parque Okayama

La Policía Municipal de San José amplió el horario de los parquímetros en zonas de alta concurrencia nocturna de la capital, con el objetivo de reforzar el ordenamiento vehicular.
La Policía Municipal de San José amplió el horario de los parquímetros en zonas de alta concurrencia nocturna de la capital, con el objetivo de reforzar el ordenamiento vehicular.
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