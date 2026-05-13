Municipalidad de San José amplía el horario de parquímetros en Barrio Escalante, La California y Parque Okayama

La Policía Municipal de San José amplió el horario de los parquímetros en zonas de alta concurrencia nocturna de la capital, con el objetivo de reforzar el ordenamiento vehicular.

Desde el 12 de mayo, las inmediaciones del Parque Nacional, Barrio La California, Barrio Escalante, así como el Parque Okayama —en San Francisco de Dos Ríos— cuentan con parquímetros en funcionamiento hasta las 2:00 a. m.

Las zonas marcadas con rojo corresponden a los parquímetros con horario extendido en el Parque Nacional y en Barrio La California. (Policía Municipal de San José./Captura de pantalla de la publicación de Marcelo Solano, director de Seguridad y Policía Municipal de San José.)

Los sectores intervenidos se distinguen por su amplia oferta de comercios, restaurantes y bares con operaciones extendidas durante la noche, así como por el constante flujo de visitantes.

Marcelo Solano, director de Seguridad y Policía Municipal de San José, informó a través de redes sociales que la ampliación horaria abarca 20 cuadras de parquímetros. Además, anunció el inicio de “un plan para regular a los cuidacarros”.