Economía y Política

Municipalidad de San José amplía el horario de parquímetros en Barrio Escalante, La California y Parque Okayama

Los parquímetros operarán hasta la madrugada en puntos clave de la vida nocturna josefina. También se anunció un plan para “regular a los cuidacarros”.

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Por Tatiana Soto Morales

La Policía Municipal de San José amplió el horario de los parquímetros en zonas de alta concurrencia nocturna de la capital, con el objetivo de reforzar el ordenamiento vehicular.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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