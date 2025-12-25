Nathalie Artavia Chavarría, viceministra de Paz, muere a sus 47 años

Nathalie Artavia Chavarría, viceministra de Paz, murió este jueves 25 de diciembre.

Así lo informó el Ministerio de Justicia y Paz mediante un comunicado de prensa.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeros y compañeras de trabajo, así como a todas las personas que hoy lamentan su partida”, dijo el ministerio en el comunicado.

Según el Registro Civil, el deceso ocurrió el jueves 25 de diciembre. Tenía 47 años. Las causas de la muerte no fueron divulgadas.​

La viceministra de Paz, Nathalie Artavia Chavarría, murió este jueves 25 de diciembre. (Tomada del sitio web del MJP/MJP)

Artavia se destacó por una extensa carrera en el servicio público costarricense. Graduada como licenciada en Derecho y notaria pública de la Universidad de Costa Rica en 2002, obtuvo además una Maestría Latinoamericana en Criminología con énfasis en Seguridad Humana de la Universidad para la Cooperación Internacional en 2010.​

Su vinculación con el Ministerio de Justicia y Paz inició en noviembre de 1999, donde ocupó diversos cargos durante más de dos décadas. Entre sus funciones, se desempeñó como abogada en la Dirección Jurídica, asesora legal de la Dirección Nacional de la Policía Penitenciaria, jefa del Departamento de Servicios Técnicos y secretaria ejecutiva del Patronato de Construcciones.

Antes de asumir como viceministra de Paz, Artavia dirigió la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos y la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, cargo que ocupó desde mayo de 2022 hasta noviembre de 2024. También fue jefa de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda y directora de Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El Ministerio de Justicia y Paz destacó que “su trabajo dejó una huella significativa en las políticas y acciones impulsadas desde el Viceministerio de Paz, así como en las personas y comunidades con las que trabajó”.

“El legado de Nathalie Artavia permanecerá como testimonio de entrega, humanidad y compromiso con el bien común”, señaló el Ministerio en su comunicado oficial.

Entre sus logros recientes se encuentra su participación activa en la inauguración del Centro Cívico por la Paz en Corredores en noviembre de 2024, una obra de más de $3,4 millones financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos centros representan espacios seguros e inclusivos destinados a la prevención de la violencia y el desarrollo integral de niños y jóvenes.

Artavia también coordinó un proceso histórico de consulta a pueblos indígenas para construir política pública, saldando una deuda histórica del Estado costarricense con estas poblaciones. Como directora de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos y coordinadora de la Unidad Técnica de Consulta Indígena, lideró mesas de diálogo en los 24 territorios indígenas del país, garantizando que las comunidades fueran escuchadas bajo un marco de respeto y diálogo intercultural.