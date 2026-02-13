Economía y Política

Ni está en peligro de quiebra ni soluciona la crisis del IVM: analizamos los argumentos para vender el BCR

Laura Fernández dijo que la venta del BCR debe concretarse “antes de que quiebre” por “eventuales malos manejos” para salvar al IVM. Analizamos cómo están los números del Banco y qué efecto tendría su venta en el régimen de pensiones.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El Banco de Costa Rica (BCR) vuelve a ocupar el centro del debate público. No es la primera vez que su nombre aparece asociado a la posibilidad de venta como tabla de salvación para las finanzas del Estado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BCRVentaIVMLaura Fernández
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.