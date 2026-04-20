Economía y Política

No solo es la gasolina más cara: así es cómo el conflicto en Irán subiría el costo de la vida en Costa Rica

La tensión en Irán impactará el bolsillo de los costarricenses en los próximos tres meses, según expertos. Le explicamos cómo.

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Por Tatiana Soto Morales

Los cambios internos en Irán tienen una incidencia limitada sobre la economía costarricense. Un conflicto bélico en esa nación, en cambio, reconfigura el tablero global y, aunque todavía no se sienta del todo, tendrá efectos sobre los precios del país.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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