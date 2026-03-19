Nuevas reglas de lactancia en el trabajo: estos son los ajustes que deberán seguir las empresas

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley “para proteger, promover y apoyar la lactancia materna” (expediente N.° 24.481), que introduce reformas al Código de Trabajo y otras normas relacionadas. La iniciativa amplía los derechos de las trabajadoras en período de lactancia y establece nuevas obligaciones para los empleadores.

Entre los principales cambios destaca la modificación del artículo 95 del Código de Trabajo, que define que el primer año de vida del menor será el período mínimo de lactancia reconocido en el ámbito laboral. Este plazo podrá prorrogarse cada tres meses mediante una certificación médica y mantenerse mientras el menor se alimente con leche materna, en cualquiera de sus modalidades: directa, diferida, mixta o de relactación.

Asamblea Legislativa aprobó una actualización del Código de Trabajo en materia de lactancia. (Shutterstock/Shutterstock)

La reforma mantiene la hora diaria de lactancia remunerada, pero ofrece distintas formas de uso: 15 minutos cada dos horas, media hora dos veces al día, o bien ingresar una hora más tarde o salir una hora antes de la jornada. Para las jornadas extraordinarias, se agrega un período adicional de 15 minutos cada tres horas, también remunerado.

Una de las innovaciones más relevantes es la incorporación del artículo 97 bis, que obliga a las empresas a conceder un mínimo de 25 minutos cada tres horas laborales para lactancia. Este tiempo será considerado como efectivo de trabajo y no podrá acumularse ni sustituirse por otros beneficios. Además, podrá ajustarse según las necesidades fisiológicas de la trabajadora con aval médico.

El artículo 100 también fue reformado para requerir que los centros de trabajo cuenten con un espacio adecuado para la extracción de leche materna cuando haya trabajadoras lactantes. La ley reconoce además el derecho de las madres adoptantes a un período de inducción a la lactancia, sujeto a certificación profesional.

Según Rebeca Artavia, socia de BDS Asesores, la reforma “fortalece la protección del derecho a la lactancia en el ámbito laboral, pero al mismo tiempo impone obligaciones concretas para las organizaciones en materia de infraestructura, gestión del tiempo y revisión de políticas internas”.

La especialista añadió que las empresas deberán realizar ajustes preventivos en sus reglamentos, protocolos y condiciones físicas, ya que el incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones laborales. BDS Asesores recomienda a las organizaciones realizar un diagnóstico de cumplimiento normativo y adaptar sus políticas internas antes de la entrada en vigencia de la ley.

El proyecto también abarca a centros educativos, universidades y centros penitenciarios, e incluye reformas a la Ley de Fomento de la Lactancia Materna, que establecen nuevas obligaciones de capacitación para el personal de salud.

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Este artículo fue publicado por un editor de ‘El Financiero’ asistido por un sistema de inteligencia artificial.