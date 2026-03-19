Economía y Política

Nuevas reglas de lactancia en el trabajo: estos son los ajustes que deberán seguir las empresas

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la ley 24.481 que reforma el Código de Trabajo en materia de lactancia materna. Conozca los nuevos horarios, tiempos de extracción obligatorios y las exigencias de infraestructura para las empresas.

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Por Redacción EF

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley “para proteger, promover y apoyar la lactancia materna” (expediente N.° 24.481), que introduce reformas al Código de Trabajo y otras normas relacionadas. La iniciativa amplía los derechos de las trabajadoras en período de lactancia y establece nuevas obligaciones para los empleadores.








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Redacción EF

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