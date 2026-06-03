Nuevo paso elevado en Hatillo pone fin a los semáforos en Circunvalación

Los conductores podrán transitar a partir de este miércoles 3 de junio por el nuevo paso elevado que conecta Hatillo 7 con Hatillo 8, una obra que permite eliminar los semáforos en ese sector.
Los conductores podrán transitar a partir de este miércoles 3 de junio por el nuevo paso elevado que conecta Hatillo 7 con Hatillo 8, una obra que permite eliminar los semáforos en ese sector.
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