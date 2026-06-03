Economía y Política

Nuevo paso elevado en Hatillo pone fin a los semáforos en Circunvalación

La apertura del paso elevado entre Hatillo 7 y 8 permitió eliminar los semáforos de ese cruce

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Por Tatiana Soto Morales

Los conductores podrán transitar a partir de este miércoles 3 de junio por el nuevo paso elevado que conecta Hatillo 7 con Hatillo 8, una obra que permite eliminar los semáforos en ese sector.








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SemáforosHatillos
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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