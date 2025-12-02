Economía y Política

OCDE proyecta desaceleración gradual del crecimiento en Costa Rica ante nuevos desafíos comerciales

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El más reciente informe de Perspectivas Económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que Costa Rica experimentará una desaceleración gradual en su crecimiento económico durante los próximos años, con el Producto Interno Bruto (PIB) pasando del 4,2% en 2025 al 3,5% en 2026 y al 3,4% en 2027.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.