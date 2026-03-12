Optimismo empresarial y alivio en tasas de interés catapultan confianza del consumidor a niveles récord

El arranque de 2026 marca un hito en la percepción económica del país.

Según los resultados de la encuesta N° 89 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) escaló hasta los 60,7 puntos, registrando el nivel más alto desde que se iniciaron estas mediciones en el año 2002.

Este repunte está cimentado en una mejora sustancial de las expectativas sobre el costo del crédito y el desempeño de las empresas.

Tasas a la baja y empresas más fuertes

La confianza en el mercado de crédito ha dado un giro significativo. Actualmente, el porcentaje de consumidores que espera aumentos en las tasas de interés para los próximos 12 meses cayó drásticamente al 30,9%, lo que representa una reducción de -15,3 puntos porcentuales respecto a la medición de noviembre anterior. Por el contrario, un 38,1% prevé que se mantendrán iguales y un 16,9% apuesta por reducciones.

Este alivio financiero se complementa con un renovado optimismo hacia el sector corporativo. El estudio revela que:

El grupo que considera que las empresas estarán mejor en un año creció 12,3 puntos porcentuales, alcanzando el 46,6% de la muestra.

Cerca de 1 de cada 2 consumidores espera “tiempos de bonanza” para el país en un horizonte de cinco años.

El Índice de Expectativas Económicas (IEE), que mide el futuro percibido, aumentó 8,6 puntos para situarse en 65,1.

El rigor detrás del dato

Para garantizar la precisión de estas cifras, la Escuela de Estadística emplea un marco metodológico estandarizado. El ICC se deriva de cinco preguntas fundamentales: dos analizan la situación económica actual (ICEA) y tres se enfocan en las expectativas a futuro (IEE).

El cálculo asigna un valor de 100 a las respuestas favorables, 50 a las neutras y 0 a las desfavorables. Un puntaje cercano a 50 indica incertidumbre o neutralidad, mientras que cifras superiores reflejan optimismo.

Para esta edición, el trabajo de campo se ejecutó del 2 al 11 de febrero de 2026 mediante un muestreo de 705 personas usuarias de telefonía móvil. Con una confianza del 95%, el error de muestreo se estima en ±1,8 puntos para el promedio del ICC.

El porcentaje de consumidores que espera aumentos en las tasas de interés para los próximos 12 meses cayó drásticamente al 30,9%. (Shutterstock/Shutterstock)

La sombra del ciclo electoral y el repunte del Ejecutivo

A pesar de la euforia estadística, el informe de la UCR introduce una nota de cautela al vincular este resultado con la coyuntura política. Históricamente, el ICC tiende a inflarse durante los procesos de elección presidencial.

Este patrón se ha repetido en ciclos anteriores con aumentos notables en febrero de 2006 (+10,1 puntos), 2014 (+8,6 puntos) y 2022 (+3,2 puntos).

En esta ocasión, el optimismo también ha contagiado la valoración de la gestión pública. Por primera vez en tres años, la aprobación de la política económica y social de la actual Administración logró un saldo positivo.

La calificación de “buen trabajo” repuntó hasta el 34,7%, superando por un margen estrecho al porcentaje de ciudadanos que la desaprueba (29,9%).

Este cambio de percepción entre los consumidores no solo valida el momento de optimismo, sino que también reduce las expectativas negativas sobre flagelos sociales como la pobreza y el desempleo para el próximo año.

---

