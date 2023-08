Ozempic (semaglutida), la medicina para la diabetes que funciona para bajar de peso: cuánto cuesta y cuáles son sus riesgos

Dos medicamentos están de moda en el mundo: Ozempic y Wegovy. Nacidos y recetados para tratar la diabetes y la obesidad, en los últimos años y meses se ha viralizado que el componente activo de estos fármacos, la semaglutida, también ayuda a perder peso.

De ahí su éxito: en todo el planeta millones de personas compran estas inyecciones para controlar el apetito. En Costa Rica, aunque el Ministerio de Salud sostiene que el medicamento debe venderse únicamente con receta, médicos y consumidores afirmaron a El Financiero que aquí se comercia sin esa prescripción. Lo mismo pasa en numerosos países. De hecho, a finales de agosto de 2023, comprobamos que en varias boticas de la Gran Área Metropolitana (GAM) el producto estaba agotado.

En Costa Rica y Latinoamérica basta con buscar “Ozempic” en TikTok o YouTube para encontrar cientos de reseñas y testimonios sobre cómo este medicamento está logrando que muchas personas bajen de peso con relativa facilidad.

Incluso celebridades como Elon Musk, Chelsea Handler o Sharon Ousborne han revelado que usan o usaron Ozempic para perder peso.

El componente activo del medicamento se llama semaglutida y se comercializa bajo marcas como Ozempic (el más común, de inyección semanal para tratar diabetes), Wegovy (inyección semanal para tratar la obesidad o para perder peso) o Rybelsus (tabletas diarias para tratar la diabetes); todos de la farmacéutica multinacional con sede en Dinamarca, Novo Nordisk.

En Costa Rica únicamente la marca Ozempic está registrada ante el Ministerio de Salud. A continuación ofrecemos una radiografía de este fármaco y su situación en el país.

El medicamento Ozempic está agotado en varias farmacias del país e incluso hay listas de espera para cuando vuelva a ingresar a inventario. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

¿Qué es Ozempic y por qué se está usando para perder peso?

La semaglutida, el principio activo en Ozempic —y en Wegovy y Rybelsus, no inscritas en Costa Rica— ayuda a reducir los niveles del azúcar en la sangre, regula la insulina y se aplica a pacientes con diabetes tipo 2. La droga también imita una hormona llamada glucagón tipo 1 (GLP-1), la cual es producida naturalmente por el cuerpo y limita el apetito al emitir señales de sensación de saciedad.

Esta hormona, producida por el intestino, estimula la secreción de insulina y suprime la de glucagón. El éxito del fámarco radica en que, a diferencia del GLP-1 natural, la semaglutida sintética no se degrada rápidamente en el organismo, permitiendo que la sensación de saciedad perdure.

“Otra de las funciones de los receptores de GLP-1 está ligado con la supresión del apetito, ya que cuando se activan, envían señales que reducen el apetito y hace que la persona se sienta llena más rápido, lo que lleva a una menor ingesta de alimentos y por ende a la pérdida de peso”, confirman María Laura Bonilla y Sebastián Villalobos, farmacéuticos del Centro Nacional de Información de Medicamentos.

Hasta el momento, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de Ozempic para tratamiento de la diabetes tipo 2, y Wegovy para tratar la obesidad y la pérdida de peso.

En el caso de Wegovy, cuya dosis por inyección es mayor —2,4 mg— a la dosis por inyección mayor de Ozempic —2 mg—, la FDA aprobó su uso para el tratamiento de adultos con obesidad o bien con sobrepeso y alguna condición como presión alta o colesterol alto. Además, indica que su uso se debe acompañar de una dieta y actividad física.

En Costa Rica, según respondió el Ministerio de Salud, Ozempic está “aprobado únicamente para el tratamiento en adultos con diabetes mellitus tipo 2 con control insuficiente como complemento a la dieta y ejercicio”.

Ozempic se encuentra registrado en el país bajo las siguientes inscripciones:

-Ozempic Fixdose, registro sanitario MB-DK-20-00011

-Ozempic DualDose, registro sanitario MB-DK-21-00002

Oficialmente, Salud recomienda no utilizar este tipo de medicamento para indicaciones no aprobadas o recomendadas por un profesional de la salud, “ya que implican un riesgo a la salud pública debido a que no han sido evaluados para determinar que sean seguros y eficaces para otro uso”.

Pero la realidad en el país es similar a la de otras latitudes: miles de personas la usan para contrarrestar los problemas médicos referidos, como diabetes tipo 2 u obesidad, pero miles también la buscan para controlar el peso, incluyendo a personas sanas.

“La pérdida de peso es variable, pero con la dosis máxima puede ser de aproximadamente un 15% de la masa corporal”, explica Luis Alejandro Chaves, endocrinólogo del Hospital Metropolitano. “Este medicamento va a ser efectivo mientras se esté usando, por lo que su eficacia va a depender de que se use por un tiempo prolongado, porque si lo suspendemos todo lo que perdimos se va a volver a subir”.

El dato que provee Chaves fue publicado por un estudio en la revista científica The New England Journal of Medicine de marzo de 2021, titulado “Semaglutida administrada una vez por semana en adultos con sobrepeso y obesidad”.

Un total de 1.961 personas participaron de este experimento. A unos se les administró semaglutida y a otros un placebo sin que ellos supieran a qué grupo pertenecían.

Los resultados tras 68 semanas demostraron que el grupo al que se le administró semaglutida en dosis de 2,4 mg por semana más intervención en el estilo de vida perdió, en promedio, 14,9% de su peso, mientras que quienes recibieron el placebo más intervención en su estilo de vida perdieron solo 2,4%, en promedio.

Con “intervención en su estilo de vida” el documento se refiere a cambios en la dieta e incremento de actividad física.

Más recientemente, en una publicación de diciembre 2022 de la misma revista, se reportó otro estudio con adolescentes en condición de obesidad. 201 adolescentes se enlistaron y 180 jóvenes concluyeron la prueba. Tras 68 semanas, el grupo al que se le administró semaglutida en dosis de 2,4 mg por semana más intervención en su estilo de vida perdió, en promedio, 16,1% de su peso. Quienes recibieron un placebo más cambios en su dieta y actividad física apenas perdieron un 0,6% de su peso.

Como vimos anteriormente, la dosis de 2,4 mg semanal es la de Wegovy. Es un poco mayor a las disponibles de Ozempic para inyección sola (hay inyecciones de 0,25 mg, de 0,5, de 1mg y de 2 mg), pero se trata del mismo componente activo.

De acuerdo con The New York Times, la dosis de 2,4 mg por semana crea hasta “cinco veces la cantidad de GLP-1 que podría generarse tras una cena del Día de Acción de Gracias”. Las personas pierden peso porque no tienen hambre y no comen, no porque quemen calorías.

La venta de estos medicamentos ha disparado el valor de mercado de su desarrollador, Novo Nordisk. El precio de las acciones de la internacional danesa creció un 39% entre el 3 de enero y el 29 de agosto en Nueva York, y la empresa ya se ubica en el puesto 18 mundial entre las entidades con mayor valor de mercado ($426,2 mil millones), según companiesmarketcap.com. Un listado donde reinan gigantes tecnológicos como Apple o Microsoft. En el top 20 es la única farmacéutica además de la norteamericana Eli Lilly (puesto 10; $525,8 mil millones).

El crecimiento de Novo Nordisk estará ligado en 2023 a un crecimiento general de la economía de Dinamarca, como apuntó The New York Times en un artículo del pasado 28 de agosto.

¿Cómo se adquieren estos medicamentos en Costa Rica?

EF pudo comprobar que se comercializan, al menos, dos presentaciones: Ozempic dual dose con dosis de 0,25 a 0,5 mg, y Ozempic fix de 1 mg. Se trata de un medicamento costoso: el precio arranca en ¢108.000.

Se consultó en cuatro farmacias para conocer si manejaban el producto. En el sitio web de FarmaValue aparece la versión de dosis dual a un precio de ¢108.440, pero a finales de agosto estaba agotado. En Sucre también estaba agotado e incluso están abriendo una lista de pedidos.

En la cadena Cofasa también se quedaron sin inventario, mientras que en la aplicación de farmacias La Bomba se enlista la presentación de doble dosis con un precio final de ¢108.440, aunque tampoco había en inventario.

La situación de escasez se repite en otros mercados y es algo reconocido por Novo Nordisk. “Sabemos con certeza que los pacientes han estado en fila (para comprarlo)”, dijo Lars Jorgensen, director ejecutivo de la compañía, a la BBC de Reino Unido el pasado 8 de marzo de este año.

Ante consultas de El Financiero, el Ministerio de Salud indicó que en el país ambos productos registrados se “deben vender únicamente bajo prescripción médica en farmacias. En caso de conocer que dicho producto se está comercializando de venta libre, se debe denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos, empresas o personas que se sospeche están comercializando el producto de esta manera”.

¿Cómo se aplica?

Tanto Ozempic como Wegovy fueron diseñadas para ser inyectadas una vez por semana en el estómago, muslo o brazo.

En el caso de Wegovy, la FDA estadounidense indica que la dosis debe aumentar gradualmente en un lapso de 16 a 20 semanas a un máximo de 2,4 mg a la semana para reducir los efectos secundarios a nivel gastrointestinal. El fármaco no debe utilizarse en combinación con otros productos que contienen semaglutida, otros agonistas del GLP-1 u otros productos para la pérdida de peso.

En tanto, el sitio oficial de Ozempic solo señala que el fármaco se debe recibir exactamente como fue prescrito por el médico a cargo para reducir el azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2.

¿Cuáles son los efectos secundarios del medicamento?

“Sabemos de sus beneficios en reducción de peso, a dosis progresivas y la mejora en los niveles de glucosa están avalados científicamente. (Pero) como todo medicamento tiene efectos secundarios y debe ser prescrito por un médico experto en el tema”, comenta Fornieri, especialista en diabetes.

Según los Institutos de la Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), los medicamentos Ozempic, Wegovy o Rybelsus tienen efectos secundarios tanto para quienes son diabéticos u obesos como para quienes no:

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolores estomacales

Indigestión

Estreñimiento

Mareos

Distensión abdominal

Gastritis / reflujo

La recomendación general es que los interesados consulten a un especialista antes de comprar los fármacos por la libre.

La diabetes y la obesidad continúan siendo dos de las enfermedades más comunes en Costa Rica.

Según datos del Ministerio de Salud, en 2021 se diagnosticó un promedio de 26 personas diariamente por diabetes mellitus, para un total anual de 9.588 casos con esta enfermedad. Ese mismo año, 2.053 personas perdieron la vida por ese padecimiento.

Por otra parte, Costa Rica es uno de los países con mayores índices de sobrepeso en el mundo: seis de cada 10 adultos padecen de este mal, según datos oficiales. Para el año 2060, Costa Rica podría ser el tercer país del mundo con mayor índice de obesidad (94% de la población adulta), solo por debajo de Omán y Samoa, de acuerdo con estimaciones del Global Health Expenditure Database de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que contempla datos de 161 naciones.

Casos de uso de Ozempic en el país

A pesar de su elevado costo, mayor a ¢100.000 por una caja de lápices inyectables para cubrir un mes de tratamiento, el medicamento Ozempic está agotado en varias farmacias de Costa Rica.

Entrevistamos a dos personas que han usado o usan Ozempic en el país.

“Lo conocí por una endocrinóloga. Ella lo recomendó con una dosis muy baja y después la fuimos aumentando hasta 1 mg. Hasta ese momento empecé a ver resultados. La tomé por tres meses y bajé 7 kilos en ese tiempo, se me quitó la ansiedad y ahora seis meses después todo sigue muy bien aunque ya no lo utilizo”, contó una persona de 42 años que pidió no mencionar su nombre.

Esta persona no padece diabetes, pero utilizó Ozempic para bajar de peso por recomendación médica por tres meses. Suspendió su uso tras llegar a su meta.

Por otra parte, Jeannette Cortés, de 56 años, es prediabética. Su médico le recomendó Ozempic para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Empezó con dosis de 0,25 mg en enero de este año y hasta ahora lo sigue utilizando, pero no ha podido ser de manera continua pues el medicamento por lapsos se agota en el mercado.

“Es un medicamento caro, muy caro, pero la salud lo vale. No tengo efectos secundarios. Me parece una irresponsabilidad que sea de venta libre porque muchas personas lo compran por recomendaciones de otros y a los que realmente sí lo necesitamos no nos dan prioridad para adquirirlo. Cuando lo encuentro compro todo lo que puedo”, afirma.

En el gremio médico y científico el descubrimiento de la semaglutida sintética para controlar el peso es visto como revolucionario. Basta con reproducir las palabras de Jonathan Engel, un historiador de Medicina del Baruch College de Nueva York, entrevistado por The New York Times en el citado reportaje —que además publica la opinión de algunos de los científicos que participaron en el hallazgo del medicamento—:

“Esto es un parteaguas. Contra la obesidad hemos estado desamparados por décadas”.

En Estados Unidos un 42% de los adultos padecen sobrepeso u obesidad. En Costa Rica, esta cifra supera el 60%.

Para este artículo colaboró el periodista Fabrice Le Lous.