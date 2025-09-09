Economía y Política

¿Pagó por la nueva cédula virtual de Costa Rica y no puede usarla o ve todo en inglés? Esto es lo que está pasando

Por Redacción EF

El esperado lanzamiento de la cédula virtual en Costa Rica este 9 de setiembre ha generado frustración y confusión entre miles de ciudadanos que, tras pagar los ₡2.600 del trámite, se han encontrado con la imposibilidad de utilizarla.








cédula virtualTSE
Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

