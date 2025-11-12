País centroamericano destaca como uno de los más deseados para mudarse en 2025

Por segundo año consecutivo, Costa Rica figuró entre los países con mayor volumen de búsquedas en Internet relacionadas con mudanza o reubicación, según el “Índice de Reubicación Mundial 2025”, elaborado por la empresa británica 1st Move International, dedicada a servicios de mudanza internacional.

El informe recopiló millones de consultas realizadas en Google durante los últimos 12 meses, con el propósito de identificar los países que más interés generan entre las personas que investigan opciones para establecerse fuera de su lugar de origen.

(Shutterstock/Shutterstock)

De acuerdo con los resultados, Costa Rica se ubicó en la sétima posición global, con 127.880 búsquedas relacionadas con mudanza o residencia en el país.

Los 10 países más buscados para mudarse en 2025

Puesto País Búsquedas 1 Canadá 269.220 2 Australia 207.900 3 Irlanda 179.400 4 Nueva Zelanda 177.700 5 Japón 172.880 6 Portugal 170.030 7 Costa Rica 127.880 8 España 127.670 9 Países Bajos 127.100 10 Tailandia 126.960

Canadá y Australia lideran la lista

El estudio mantiene a Canadá en el primer lugar mundial, con 269.220 búsquedas, seguido de Australia, con 207.900. Irlanda ascendió al tercer puesto con 179.400 búsquedas, mientras que Nueva Zelanda, Japón y Portugal ocuparon las posiciones cuarta, quinta y sexta, respectivamente.

Costa Rica aparece en el séptimo lugar, seguida por España, Países Bajos y Tailandia, que completan los diez destinos con mayor cantidad de consultas.

El índice confirma una tendencia sostenida: los países que ofrecen estabilidad, infraestructura y programas de residencia mantienen altos niveles de interés en línea.

El “Índice de Reubicación Mundial” se construye a partir del análisis de búsquedas en Google que contienen frases como “mudarse a”, “vivir en” o “trabajar en”. Cada término es contabilizado y clasificado por país, lo que permite determinar qué destinos registran más consultas sobre reubicación.

La medición no analiza migraciones reales ni políticas migratorias, sino el volumen de búsqueda digital, que funciona como un indicador del interés público hacia un país determinado.

1st Move International publica este índice anualmente, con el fin de observar variaciones en las tendencias de búsqueda y la percepción global de distintos destinos.

La posición de Costa Rica

En el listado, Costa Rica figura como el país centroamericano mejor posicionado y uno de los pocos de América Latina incluidos entre los primeros diez lugares. El número de búsquedas —127.880 durante el período analizado— la ubica por encima de economías europeas como España y Países Bajos, con márgenes mínimos de diferencia.

El informe no profundiza en los factores detrás de cada resultado, pero los datos reflejan un nivel de interés sostenido por el país en las consultas globales sobre reubicación.

Sobre el ranking

Los países que lideran la medición presentan perfiles variados: economías desarrolladas, naciones insulares y destinos turísticos. Canadá y Australia repiten como los más buscados, mientras que Irlanda muestra un incremento en su posición con respecto al año anterior.

Los resultados se basan exclusivamente en el comportamiento de búsqueda y no implican comparaciones directas de condiciones económicas, migratorias o de calidad de vida entre los países.