Economía y Política

País centroamericano destaca como uno de los más deseados para mudarse en 2025

El Índice de Reubicación Mundial 2025 analizó millones de búsquedas en Google sobre residencia o traslado.

Por Alonso Ramírez

Por segundo año consecutivo, Costa Rica figuró entre los países con mayor volumen de búsquedas en Internet relacionadas con mudanza o reubicación, según el “Índice de Reubicación Mundial 2025”, elaborado por la empresa británica 1st Move International, dedicada a servicios de mudanza internacional.








