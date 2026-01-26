Economía y Política

Países donde ya se han recortado libertades y garantías a los ciudadanos, como propone Pueblo Soberano para Costa Rica, y el efecto registrado

Por Pablo Fonseca

La seguridad se ha convertido en un catalizador político de cara a las elecciones de 2026. Sin embargo, la propuesta lanzada desde octubre de 2025 por Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y respaldada recientemente por el exministro de Hacienda y candidato a diputado Nogui Acosta, ha cruzado una línea que la política costarricense no tocaba desde mediados del siglo XX: la suspensión formal de garantías individuales como herramienta de gobierno.








