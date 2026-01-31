Papeleta de votación de las elecciones del 2026: así es

Este domingo 1 de febrero, Costa Rica acude a las urnas para definir el rumbo político del periodo 2026-2030. Más allá de las propuestas, el éxito de la jornada democrática depende de un gesto técnico preciso: el correcto manejo de la papeleta de votación.

Para este proceso, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha impreso más de 7,3 millones de papeletas, una operación logística que supera los ₡1.050 millones y que garantiza que cada uno de los 3,7 millones de electores empadronados pueda ejercer su derecho.

Los dos tipos de papeleta que recibirá

Al llegar a su respectiva Junta Receptora de Votos, usted recibirá dos documentos distintos, identificados por color y tamaño para evitar confusiones:

Papeleta blanca (Presidencial): De tamaño oficio, contiene las 20 candidaturas que aspiran a la Presidencia y Vicepresidencias de la República. Papeleta celeste (Legislativa): De tamaño carta, diseñada para la elección de las 57 diputaciones. El diseño de esta varía según su provincia de votación.

El costo de impresión de la papeleta presidencial ronda los ₡880 millones para esta primera ronda, un recordatorio del valor económico de cada voto emitido.

A continuación podrá ver la papeleta de votación presidencial:

Este es el diseño oficial de la papeleta de votación presidencial que se utilizarán en la jornada electoral de este domingo 1 de febrero. (TSE/TSE)

¿Cómo marcar la papeleta de votación sin errores?

El rigor en la marca es fundamental para que su voluntad sea contabilizada. Para que una papeleta de votación sea considerada válida, tome en cuenta lo siguiente:

La marca permitida: Lo ideal es utilizar una “X” clara en el espacio del partido de su elección. Sin embargo, el TSE acepta cualquier marca, siempre que la voluntad del votante sea inequívoca y no se salga del recuadro.

Cuidado con el voto nulo: Si usted marca dos o más partidos en una misma papeleta, o si escribe mensajes que cubran varios recuadros, el voto será anulado automáticamente.

Voto en blanco: Se considera así cuando la papeleta de votación se deposita en la urna sin ninguna marca.

Medidas de seguridad y transparencia

Para evitar cualquier intento de fraude, cada papeleta de votación cuenta con dispositivos de seguridad de alta tecnología:

Tramas de seguridad: Diseños complejos en el reverso que impiden la duplicación.

Microtextos y gradientes: Elementos visibles solo bajo lupa que certifican la autenticidad del papel.

Custodia digital: Las tulas que transportan el material electoral han sido monitoreadas vía GPS para garantizar que no existan desviaciones en la cadena de custodia.

A continuación podrá ver la papeleta de votación para diputados por San José:

Esta es la papeleta para diputaciones de San José. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

A continuación podrá ver la papeleta de votación para diputados por Alajuela:

Esta es la papeleta para diputaciones de Alajuela. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

A continuación podrá ver la papeleta de votación para diputados por Cartago:

Esta es la papeleta para diputaciones de Cartago. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

A continuación podrá ver la papeleta de votación para diputados por Heredia:

Esta es la papeleta para diputaciones de Heredia. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

A continuación podrá ver la papeleta de votación para diputados por Guanacaste:

Esta es la papeleta para diputaciones de Guanacaste. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

A continuación podrá ver la papeleta de votación para diputados por Puntarenas:

Esta es la papeleta para diputaciones de Puntarenas. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

A continuación podrá ver la papeleta de votación para diputados por Limón:

Esta es la papeleta para diputaciones de Limón. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

Checklist para el votante (1 de febrero)

Cédula de identidad: Verifique que esté vigente o que tenga menos de un año de haber vencido (vencimiento posterior al 1 de febrero de 2025).

Horario: Las urnas estarán abiertas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en todo el territorio nacional.

Voto asistido: Si usted tiene alguna discapacidad o es un adulto mayor, tiene derecho a ingresar con una persona de su confianza o solicitar ayuda a los miembros de mesa.

La papeleta de votación es, en última instancia, el contrato más importante que usted firmará este año. Asegúrese de que su marca sea clara y su decisión, informada.